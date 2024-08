Crnogorski pjevač podržao je Severinu: 'Bacili su mi lijekove, skinuli me gotovo do gola...'

Doživio sam isto što i Severina prije nekoliko mjeseci na graničnom prijelazu Bezdan, sa srpske strane, samo što mi je srpski policajac bacio sve lijekove iako sam pokazao liječnički nalaz. Bacati lijekove bolesnoj osobi je sramota, ispričao je crnogorski pjevač Bojan Tomović za Nova.rs.

Kako kaže sramotna situacija nedavno se dogodila na graničnom prijelazu kada je iz Srbije htio ući u Hrvatsku.

- Kasnije sam preko zajedničkog prijatelja iz Sombora saznao da sam tom policajcu privatno antipatičan i da mi je to napravio jednostavno jer je mogao. Inače, u autu je bio i moj rođeni brat sa suprugom i dvogodišnjim djetetom, išli smo privatno u Osijek, ali i njima je put prisjeo jer me ovaj maltretirao sat vremena samo zato što - kako je rekao - može - rekao je Tomović.

Zagreb: Severina dala podršku na prosvjedu "Dosta!" u znak solidarnosti za prekid trudnoće | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Crnogorac je javno podržao Severinu.

- Zato - podržavam Severinu i sve koji trpe policijsku torturu, to je sramota. Ja sam bolestan čovjek i moram piti lijekove do kraja života, da bi mi neki iskompleksirani policajac bacio lijekove u kantu za smeće usred kućice na graničnom prijelazu. Bilo je to na graničnom prijelazu Bezdan sa srpske strane, Hrvati su me pustili i dočekali najnormalnije, a ovi diktatori su me maltretirali sat vremena. Skinuli su me gotovo do gola, ostale su samo gaćice na meni i unatoč tome što sam im pokazao liječnički nalaz, bacili su sve moje lijekove – zato želim da se istina objavi. Inače sam ‘dobronamjerno’ upozoren da ovo slučajno ne dam u medije jer bih mogao imati problema svaki put kada s dotičnim policajcem odem kod obitelji u Sombor - ispričao je Tomović.

Podsjetimo, Severina je u nedjelju navečer zadržana na srpskoj granici kada ju je policija Republike Srbije privela zbog njenih izjava u medijima koje tamošnje vlasti smatraju spornima.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon razgovora s nadležnim organima puštena je da uđe u Srbiju, ali se ona odlučila vratiti u Hrvatsku uz poruku da više nikad neće ići u Srbiju dok je 'diktator na vlasti'.