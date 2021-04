Bivši hrvatski zet, Čileanac Miguel Concha Carrasco (40), poznat po imitiranju Michaela Jacksona, kojim se proslavio u “Supertalentu” 2016. godine, nedavno je došao do polufinala španjolskog “Supertalenta”.

Na audiciji je tako dobio četiri ‘DA’ te je bio na samom putu ka pobjedi.

No, onda je - odustao.

- Istina je, odustao sam od nastupanja u polufinalu i daljnjoj borbi za pobjedu. Već sam bio rekao kako nisam zadovoljan njihovom produkcijom, no kap koja je prelila čašu bila je kada su u emitiranju emisije ‘odrezali’ pola mog nastupa - rekao nam je isfrustrirani Čileanac.

Naime, kaže nam, u nekoliko su ga navrata intervjuirali prije i nakon nastupa, kako onda niti jedan od njih ne bi pustili na televiziji niti u medijima.

- Davao sam intervjue nekoliko puta, snimali su me kako se pripremam za nastup, gdje pričam o svom sinu,.. Snimali su me čak kako izlazim iz limuzine za svoj nastup, ma puno toga. Na kraju nisu ništa emitirali. I to bi bilo uredu da svim ostalim natjecateljima nisu posvetili barem dvije minute - kaže.

Ali to nije najgore.

- Kada sam nastupao pred sucima, moj je nastup trajao oko dvije i pol minute. Imao sam spremljeni LED show te sam produkciji rekao da na dijelovima kada svijetlim ugase svjetla. Oni to nisu htjeli napraviti! A onda su u post-produkciji izrezali sve dijelove mog nastupa na samo 40 sekundi. Kada sam ih nakon toga kontaktirao, bili su jako bezobrazni - kaže i dodaje da je imao osjećaj da se zezaju s njim.

- Osjećao sam da me stvarno ne cijene. Obećali su mi da će u polufinalnoj emisiji biti bolje, no ja im ne vjerujem. Tako da sam odlučio odustati i posvetiti se svojim nastupima koji su se napokon počeli događati - rekao je i zaključio uz riječi:

- U Hrvatskoj sam imao puno bolje iskustvo i vjerujte mi, kvaliteta showa se ne može mjeriti s ovom španjolskom inačicom u kojoj više nikada neću nastupati.