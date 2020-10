Cruise traži 50 tangi, a Manson ćelavu i krezubu prostitutku...

Kad je snimala film 'Canyons', skandalozna Lindsay Lohan tražila je da svi na setu budu goli. Razlog? Ona je imala golišavu scenu i to je bio jedini način da je izvede

<p>Kad si bogat i slavan, onda možeš postavljati zahtjeve. A što si bogatiji i slavniji, ti zahtjevi postaju luđi i luđi. Organizatori, naravno, iz straha uvijek pristaju na sve što zvijezde požele, a mi vam donosimo popis najluđih stvari koje su zvijezde tražile da ih dočekaju prije nastupa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>1. Pjevačica <strong>Lady Gaga</strong> (34) tijekom turneje 2010. zabranjivala je da se gostima njezina koncerta pola sata prije početka stavlja led u pića. Ona je, naravno, bila izuzeta tog pravila.</p><p>2. Pokojni <strong>Prince</strong> se jednom pojavio u seriji 'New Girl', a kasnije je tražio da se sve scene u kojima se pojavljuje s <strong>Khloe Kardashian </strong>(36) i <strong>Kris Jenner</strong> (64) izrežu prije puštanja epizode.</p><p>3. Kad je snimala film 'Canyons', <strong>Lindsay Lohan</strong> (34) tražila je da svi na setu budu goli. Razlog? Ona je imala golišavu scenu i to je bio jedini način da je izvede.</p><p>4. Ako želite angažirati<strong> Beyonce </strong>(39),<strong> </strong>morate temperaturu u garderobi prilagoditi na 25 stupnjeva Celzijevih. Inače nemojte ni pokušavati.</p><p>5. Kad je nastupao na Coachelli 2017 godine,<strong> Mick Jagger</strong> (77) tražio je da mu se ustupi staza za trčanje usred pustinje. Staza je morala bit u zatvorenom i morala je biti klimatizirana.</p><p>6. Sveučilište Oxford zamolilo je <strong>Kanyea</strong> <strong>Westa </strong>(43) da dođe držati govor, ali nisu bili spremni na njegove zahtjeve. Naime, pjevač je tražio marku vode Volvic, ali da se etikete maknu s bočica.</p><p>7. Još malo<strong> </strong>Kanyea. Ako želite biti njegov vozač, morate nositi odjeću od 100-postotnog pamuka. Pjevač kaže da je 'alergičan' na druge materijale.</p><p>8. Pjevačica <strong>Britney Spears</strong> (38) za vrijeme nastupa u Londonu zahtijevala je 100 Cheeseburgera, ali bez bublica. Uz njih je tražila i fotku princeze <strong>Diane </strong>da je gleda dok jede.</p><p>9. Glumac <strong>Will Ferrel</strong> (53) nije razmažen tip, ali se na snimanju 'Semi-Proa' zainatio pa je od producenata tražio lažno drvo i šestometarsku dugu na kotačima. Jer može.</p><p>10.<strong> Steven Tyler</strong> (72) obožava spavati s obožavateljicama. Nakon nastupa tražio je od svojih ljudi iz tima da mu nađu lijepu curu, a kad bi je doveli u backstage, on bi ju natjerao da se otušira prije nego što mu priđe.</p><p>11. <strong>Mary J. Blige</strong> (49) je 2006. bila na svjetskoj turneji. Od organizatora je tražila da se sve zahodske daske promijene u dvorani prije nego što ona dođe nastupati. </p><p>12. Kad <strong>Christina Aguilera </strong>(39) nastupa, traži da je policija prati do lokacije nastupa, jer 'mrzi gužve'.</p><p>13. <strong>Selena Gomez</strong> (28) je nakon prekida s<strong> Justinom Bieberom</strong> (26) zabranila da se itko od njezinih ljudi iz produkcije zove Justin. Morali su promijeniti ime, ili napustiti posao. </p><p>14. <strong>Justin Timberlake</strong> (39)<strong> </strong>zahtijeva da sve kvake u hotelu u kojem boravi budu dezinficirane. Također, zabranjeno je da itko uđe u lift ako je on u njemu. </p><p>15. Dok je<strong> Jay Z</strong> (50) bio na turneji 2009., tražio je da ga prati sedam prikolica-garderoba. Po jedna za svaki dan u tjednu. </p><p>16. U vrijeme dok je snimao film 'Gravitacija', <strong>George Clooney</strong> (59) tražio je da mu se uz vilu ugradi jacuzzi, posebna plažna-kućica i košarkaško igralište. </p><p>17. Čudak i glumac <strong>Tom Cruise</strong> (58) neko vrijeme je tražio da mu se u prikolicu na snimanje donese 50 tangi. Novih. Nije poznato što je radio s njima.</p><p>18.<strong> David Hasselhoff</strong> (68) traži da ga na snimanju dočeka kartonski David Hasselhoff. U prirodnoj veličini. </p><p>19. <strong>Barbra Streisand</strong> (78) inzistira da nitko u njezinoj blizini ne bude u kratim majicama. Košulja je minimum ako želite da vas počasti svojom prisutnošću.</p><p> 20. Još malo<strong> </strong>Lindsay Lohan. Gospodična je za vrijeme gostovanja u Rusiju tražila da upozna<strong> Vladimira Putina</strong> (68). Nije ga upoznala.</p><p>21. Momci iz<strong> Van Halena</strong> obožavaju M&M; bombone. Ali ne smeđe. Sve vrećice su morale biti provjerene da ne sadržavaju smeđi bombončić.</p><p>22. <strong>Pharell</strong> (47) je jednostavan dečko. U svojoj garderobi mora imati uokvirenu fotografiju astrofizičara <strong>Carla Sagana</strong>. </p><p>23. <strong>Ariana Grande</strong> (27) voli se fotkati. Ali smijete fotkati samo njezinu lijevu stranu. S desnom nije baš zadovoljna.</p><p>24. Jedna od najpoznatijih neradnica svijeta, <strong>Paris Hilton</strong> (39), u svojem backstageu mora imati živog jastoga. </p><p>25. Sve što jednom iskoristi, glumac <strong>Eddie Murphy</strong> (59) baci u smeće. Pasta za zube, češljevi, čaše... Sve se smije upotrijebiti samo jednom. </p><p>26. Diva <strong>Cher</strong> (74) od organizatora uvijek traži dodatnu prostoriju u kojoj će biti sve njezine perike. Soba, naravno, mora biti među najskupljima u hotelu. </p><p>27. Pjevačica<strong> Mariah Carey </strong>(50) voli žvake, ali ne voli ih bacati. Navodno je imala jednog člana tima koji je bio zadužen da se riješi njezinih žvaka kada ih dovoljno prožvače.</p><p>28. <b>Jennifer Lopez </b>(51) mrzi boje. Sve u sobi mora biti bijelo. Kaže da joj boje smetaju u kreativnom procesu. </p><p>29. Kontroverzni <strong>Marylin Manson</strong> (51) jednom je u backstageu tražio da mu dovedu krezubu, ćelavu prostitutku. </p><p>30. Čudaci iz <strong>Bloodhound Ganga </strong>su 2000. tražili da u svojem autobusu za turneju imaju kosture majmuna. Bez tog nisu htjeli krenuti na put. </p>