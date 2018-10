Crveni tim kopao rupe za WC i tražio vodu da bi se istuširali

Jutro nakon Domagojeva ispadanja, u kuću je kod kandidata došao Sebastian Fleiss. Probudio ih je u cik zore i crvenom timu donio posebnu odoru, koja im je dala naslutiti da je pred njima jedan vrlo zanimljiv tjedan. Sebastian je potom objasnio da crvene vodi na četiri dana u prirodu, gdje će morati naučiti kako preživljavati. Foto: RTL/screenshot Nakon dugog hodanja crveni su napokon stigli do svog odredišta koje će im biti dom sljedećih dana, a prvi im je zadatak podignuti šator. To se pokazalo problematičnim i trajalo je prilično dugo, a nakon što su konačno uspjeli, Sebastian im je dao sljedeći zadatak - moraju napraviti rov oko šatora, ložište za vatru te iskopati rupe koje će im biti WC. Miro i Marijo napravili su ložište za vatru, a nakon toga morali su pronaći i suho drveće kako bi je mogli naložiti. Foto: Screenshot/RTL Plavi su do tada već doručkovali i odradili trening sa Sanjom. Jedan su dio odradili pokraj kuće, a drugi u bazenu, što je bilo malo problematično za Magdalenu koja se i dalje boji vode, ali je svejedno odradila trening te na kraju čak i zaronila. Foto: RTL/screenshot Crveni su se nakon odrađenog posla počastili kavom, a plavi sve to vrijeme uživaju. Alen je čak priznao da mu nimalo ne nedostaju, a s Ninom je prokomentirao i Domagojevo izbacivanje za koje oboje misle da je bilo potpuno nepravedno te vjeruju kako je njegovo izbacivanje zapravo interni dogovor crvenih. Foto: RTL/screenshot Nakon prve noći u šumi kandidati su jako zadovoljni boravkom, pa je i Sebastian komentirao kako je iznenađen koliko su dobro prihvatili zadatak. Dok su plavi u pripremama za Grawe maraton, crveni su hodali po planini tražeći vodu kako bi se mogli tuširati. Foto: RTL/screenshot No, Sanja je iznenadila svoj tim i rekla im da moraju otići u posjet crvenima kako bi vidjeli što rade. Tamo ih je zapravo dočekala prilika za osvajanje imuniteta. Svaki kandidat mora stati na panj na jednoj nozi, a pobjednik je onaj tko najdulje izdrži tako stajati. Foto: RTL/screenshot Petar je prvi odustao jer ima bolove u koljenu, a nakon njega odustala je Irena. Na kraju se pokazalo da je najviše koncentracije imao Marijo koji je tako dobio imunitet i osigurao se od ispadanja. Foto: Screenshot/ Nova epizoda „Života na vagi“ na programu je u utorak u 21 sat.