Crveni u 'Survivoru' četvrti put nominirali Nađu, a ona ponovo izborila pobjedu i izbacila Mašu

Tek što se crveni tim u 'Survivoru' oprostio od Vladimira koji ih je posljednji napustio, njegovi članovi izgubili su još jedan izazov u nizu, a s obzirom na to da se radilo upravo o izazovu za plemenski imunitet, prokockali su šansu da se spase od nominacija.

POGLEDAJTE VIDEO

Nakon novog poraza postalo je jasno da će velika petorka postati velika četvorka te da će se na Plemenskom vijeću plavi tim ovoga puta pojaviti samo u ulozi promatrača. Iako su članovi crvenog tima prije izazova pokazali veliku želju za pobjedom, to im ipak nije pošlo za rukom, a pojedini kandidati iz plavog tima izrazili su divljenje prema njihovoj motivaciji koja nije splasnula čak ni nakon nekoliko izgubljenih igara.

- Razmišljala sam o tome kako crveni prihvaćaju sve te silne poraze i nekako čak ne odaju gubitnički stav. Usprkos tome što imaju toliko poraza nekako se drže – nema veze, idemo dalje - priznala je Tena.

Članovi crvenog tima odigrali su izazov za osobni imunitet nakon kojeg je Sefan okrunjen ogrlicom koja ga je na nominacijama zaštitila od izglasavanja, ali i dala mu moć da odabere drugog duelista unutar crvenog tima. Na glasovanju je crveni tim nominirao Nađu, a prije samih nominacija na Plemenskom su vijeću Vladimir i Mina kao članovi porote imali negativne komentare spram nje, zaključivši da nije zaslužila dogurati tako daleko.

Nakon što je Nađa izglasana kao prva duelistica, Stefan je kao njezinu protivnicu nominirao Mašu, pa se tijek nominacija odvio baš onako kako su i same djevojke ranije toga dana pretpostavile. Nađa je po četvrti put poslana u duel od strane plavog tima, a takav je ishod očekivano dočekala i Maša koja je poručila:

- Očekivala sam i bila sam svjesna da ću ja biti druga. Mislim da onaj koji je nominiran laže kada kaže da mu je svejedno ili da se osjeća okej. Nije prijatan osjećaj, vjerujem da Stefan zna jer je prošao kroz to, ali što je tu je.

Iako Nađa ima uvjerljivo najviše iskustva u duelima od bilo kojeg drugog člana u 'Survivoru', ovoga je puta priznala da joj je upravo duel protiv Maše najteže pao.

- Cijeli dan otkako smo izgubili igru imam grozne borbe u glavi koliko želim da ja pobijedim i koliko želim da ona pobijedi. Baš je čudan osjećaj i uopće nije ugodan, ali pretpostavljam da će biti još jedna lekcija u nizu - rekla je Nađa koja je zatim priznala da su je povrijedili Minini i Vladimirovi komentari na Plemenskom vijeću, ali su je ujedno potaknuli i da pobijedi u duelu.

Za vrijeme duela djevojke su na platformi za balansiranje uz pomoć dugačkog štapa trebale držati lopticu na njezinoj poziciji, a pad loptice označavao je automatski poraz. Iako su obje imale šansu da se vrate natrag u crveni tim, to je uspjelo samo Nađi koja je još jednom izvela ono neočekivano i po četvrti put izborila pobjedu u duelu te tako opravdala nadimak 'Moćni miš'.

Već su i prije samog duela počele suze kod obje kandidatkinje, a nastavile su se za vrijeme Mašinog oproštajnog govora.

- Krivo mi je što je ova ekipa proživjela toliko poraza zato što smatram da zaslužujemo mnogo više, ali mi je drago što sam s ovim ljudima naučila gubiti - poručila je Maša svom timu koji je u posljednje vrijeme nanizao brojne poraze te zatim otkrila koje će stvari iz 'Survivora' pamtiti kao najdraže:

- One najmanje trenutke sreće koje sam proživjela s ovim ljudima, od prvog krumpira do svakog plakanja kad pobijedimo, do pozdrava i zagrljaja te divnih riječi koje sam dobila od ovih ljudi.

Maša je za kraj svojim suigračima poručila da se nada da će svima ostati u najboljem sjećanju, a nakon gašenja baklje završila je njezina natjecateljska uloga u 'Survioru' te započela uloga novog člana porote. Tko će joj se od preostalih kandidata idući pridružiti, doznat će se uskoro!

Najčitaniji članci