Ćubija ispraćaju stotine ljudi: 'Netko kao ti ne može umrijeti'

Stotine ljudi okupilo se na splitskom groblju Lovrinac kako bi ispratilo Damira Mihanovića Ćubija, zabavljača, glazbenika, voditelja i dobrog duha Splita. Uz stihove Antuna Branka Šimića o zvijezdama ispratili su po posljednji put voljenog prijatelja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na Ćubijev ispraćaj došli su pjevači Joško Čagalj Jole, Mate Bulić, Giuliano Đanić, Dražen Zečić, Tiho Orlić, Tomislav Bralić, Goran Karan, Tedi Spalato, Doris Dragović, glumac Vedran Mlikota, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, TV kuhar Ivan Pažanin, Vesna Dragojević i mnogi drugi. Govornici su se redali i biranim riječima govorili o Ćubiju.

Foto: 24sata.hr

- Gdje god se nalazio, oko njega je samo bio zarazni smijeh. To je bio njegov zaštitni znak. I kada je šutio oko njega je odzvanjao smijeh. Dobri naš brat sa srcem velikim ko Mosor. U bolnici je zabavljao pacijente i osoblje, a malo je ljudi koji se znaju šaliti u ovakvoj situaciji. Može li umrijeti čovjek kojem se raduje toliko ljudi? Naravno da ne može. Spavaj i sanjaj Šoltu, Split, masline, more i kruzere - zaključak je posljednjeg ispraćaja Ćubija.

Pustili su pjesmu 'Probudi me jutrom' klape Kumpanji i rekli zbogom legendarnom zabavljaču, a ispratili su ga i Oliverovom pjesmom 'Splite moj', uz koju su svi zapjevali.

- Posljednji put vidjeli smo ga 17. prosinca. Mlikota i ja smo ga izveli na adventsku kućicu kod Dreleta. Tu večer se vratio u bolnicu. Čuli smo se pet dana prije smrti. Zvučao je loše, ali nadali smo se. Nažalost, sve se dogodilo rapidno. Veliko veselje od čovjeka otišlo je tako brzo. Pamtit ću ga zauvijek kao humanitarca, po njegovoj dobroti i zezanciji - rekao nam je Jole.

Foto: 24sata.hr

Tugu nije mogao suspregnuti ni Giuliano, a križ je ponio Mladen Grdović.

- Čuli smo se neki dan. Ništa pametno ne mogu reći. Sve se dogodilo jako brzo, nisam to još nikad doživio. Pamtit ću ga kao čovjeka koji je uvijek bio spreman pomoći ljudima i podići im moral. Falit će puno - zaključio je Giuliano.

Foto: 24sata.hr

Odlazak Ćubija u nevjerici je ostavio i Matu Bulića.

- Na Badnji dan smo se čuli. Ćubijevski duh nije ga napuštao ni u jednom trenutku. Ništa više neće biti isto. Ostat će u našim srcima, nećemo ga zaboraviti sigurno - zaključio je pjevač.

Vesna Dragojević također se došla oprostiti od Ćubija.

- Čuli smo se kad je bio u bolnici. On me zvao navečer, rekao mi je da ide u Olivera. Ja sam mislila da je na trajektu, on mi govori u bolnici sam. Bolestan sam, pluća. Javio mi se još dva puta, da će doći u Split na liječenje pa da će mi se javiti. Da se vidimo na kavi. Nitko nije znao da će tako brzo doći kraj. Preduhitrio me. Jučer sam bila u šoku, nisam mogla vjerovati da se tako brzo sve dogodilo od dijagnoze. Znamo se 100 godina, djeca mi ga odlično znaju. Oliver je s njima igrao nogomet do pred stare dane. Što da vam kažem. Rasplakala sam se dolje, ne mogu više. Sve najbolje o njemu - potresena je bila i Vesna.