Čudna imena djece zvijezda: Od 'Medvjeda' pa do 'Ljetne Kiše'

O ukusima se ne raspravlja, ali ovo su svakako jedna od najčudnijih imena koja su glumačke i pjevače zvijezde dale svojim sinovima i kćerima. Pravi trend neobičnih imena djece svakako je pokrenula Kim Kardashian (37) nadjenuvši svojoj kćeri ime North (Sjever).

Ime ne bi bilo samo po sebi toliko začuđujuće da se u igru slova nije umiješalo i prezime koje je malena dobila, a dobila ga je po svom ocu Kanyeu Westu (41). Tako puno ime Kimine kćeri glasi North West, što u prijevodu znači Sjever(o) Zapad. Od tada je, čini se, krenula prava borba na sceni tko će što više zakomplicirati ime svog djeteta. A kako je krenulo, izgleda da im inspiracije ne nedostaje.

Kada smo već započeli sa stranama svijeta, možemo nastaviti u istome zemaljskom tonu. Tako je na primjer, američka pjevačica Christina Aguilera (37) svoju kćer nazvala Summer Rain, što bi značilo Ljetna Kiša. Niti Beyonce (37) i Jay-Z (48) nisu štedjeli materijale za ime njihove kćeri kojoj su dali čak dva imena. Ime joj je Blue Ivy, odnosno Plavi Bršljan. Naime, Beyonce se toliko svidio taj cvijet, a vidjela ga je upravo u Hrvatskoj na otoku Hvaru.

I dalje se držimo zemlje i njezinih elemenata, ovoga puta ćemo se okrenuti državama. Svi imamo jednu državu, jednu zemlju koju volimo kao svoju. Sviđaju nam se ljudi koji u njoj žive, kultura, prirodna baština… Pjevačici Mariahi Carey (48) se tako očito zaljubila u Maroko pa je svog sina odlučila nazvati Maroccan. U prijevodu, mali se zove Marokanac.

Netko ipak ima grad o kojemu ne može prestati misliti, a svakako ako ga toliko voli znat će sve ulice i kvartove u njemu. Tako su Victoria (44) i David Beckham (43) pokazali koliko vole grad New York. Njihov sin nosi ime jedne njujorške četvrti, Brooklyn.

S prirodnih i kulturnih bogatstva koje nam je priroda podarila, malo ćemo prolistati Bibliju. Imena poput Rahela, Marija, Josip ili Petar sasvim su uobičajena imena kršćana. No, glumici Gwyneth Paltrow (45) ta imena nisu bila dovoljno dobra za njezinog sina. Zato mu je odlučila nadjenuti ime Mojsije, a kćeri je dala ime Apple, odnosno Jabuka.

Sa zemlje krećemo u svemir, a ako ste pak veliki obožavatelj Supermena, slobodno nazovite dijete po njemu. No, glumac Nicolas Cage (54) s imenom je otišao par koraka dalje. Očito je i on jedan od fanova Supermena pa je tako nazvao svoje dijete Kal-El. To je Supermenovo ime koje je dobio na Kriptonu, svojem rodnom planetu.

Da sada ne duljimo, nabrojit ćemo još neka imena koja su zaslužila da ih spomenemo: Bear (Medvjed), Pilot, Audio, Pirat, Moon (Mjesec), Dream (San), Future (Budućnost), Sparrow (Vrabac)... Kreativni su, nema što.