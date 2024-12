'Čula sam kako me doziva i to je bilo zadnje': Petra Nemcova je prije 20 godina preživjela užas

Doručkovali smo i onda se prošetali po plaži, ispričala je nedavno za People model i voditeljica Petra Nemcova (45), prisjećajući se dana koji ju je zauvijek obilježio. Ona i njezin tadašnji dečko Simon Atlee spremali su se za odlazak s odmora na Tajlandu 26. prosinca 2004. godine, kada ih je pogodio snažan tsunami.

Bili su sretni, zaljubljeni, božićne praznike proveli su odmarajući se i uživajući, a Simon je čak imao i plan zaprositi ju. Nemcova se prisjetila kako su do leta imali još dva sata, a ona je pakirala stvari i pospremala bungalov u kojem su odsjeli. No u jednom trenutku njihov opušteni odmor naglo se promijenio.

Petra Němcová, přítel Simon Altee | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Sve se dogodilo u sekundi. Pogledala sam kroz prozor i vidjela da se nešto događa, a već iduće sekunde je ogroman val poklopio bungalov. Imala je porezotine po cijelom tijelu.

- Čula sam kako me Simon doziva i to je bio zadnji put da sam mu čula glas - prisjetila se.

Bio je to najgori zabilježeni tsunami ikada te je krenuo nakon potresa jačine 9,1 uz obalu Indonezije. Tsunami je pogodio čak 12 država i odnio oko 230.000 života. Atlee je bio među njima, a njegovo tijelo pronašli su tek nekoliko mjeseci kasnije. Nemcova je jedva preživjela.

Foto: Carola Frentzen/DPA

- U jednom trenutku nisam više mogla disati. Pomislila sam: 'To je to. Ovo je moj zadnji trenutak'. I pustila sam se - priča Nemcova, 20 godina nakon tragedije.

- No onda se dogodilo čudo i opet sam vidjela nebo iznad sebe - dodala je.

Naposljetku se uspjela zadržati na palmi i tamo je ostala, kako sama kaže, nevjerojatno dugih osam sati. Nije osjećala noge i bila je u velikim bolovima jer joj je puknula zdjelica. Ispričala je i kako je čula djecu koja vrište, no pola sata kasnije čula se samo tišina...

- Nisam im mogla pomoći. Nisam imala izbora - ispričala je.

Svoju tragediju pretvorila je u fondaciju koju je osnovala 2005. godine kako bi pomogla izgradnji škola i domova nakon katastrofe.

Petra Němcová , přítel Simon Altee | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Kada sam čula djecu kako vrište i kada im nisam mogla pomoći... To je ostavilo velik trag na meni. Danas, i svaki dan, imam izbor pomoći im - ispričala je. Danas njezina organizacija 'All Hands and Heats' djeluje u više od 28 država diljem svijeta, a Nemcova kaže kako je pronašla svoju svrhu i sreću.

Prije pet godina udala se za poduzetnika Benjamina Larretchea i imaju sina Bohdija (5). Ispričala je kako i danas prakticira tri stvari koje su joj pomogle da se što brže oporavi od tragedije. Meditira, tuguje, a onda se fokusira na ono pozitivno u životu.

- Doktori su rekli da mnogim ljudima s ozljedama koje sam ja imala treba oko dvije godine da se oporave. Ja sam se oporavila u svega četiri mjeseca - istaknula je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Na Tajland se vratila čim je mogla, već u proljeće 2005., kako bi odala počast Simonu i drugim žrtvama te da se zahvali volonterima. Odlučila se tada i suprotstaviti valovima. Otišla je na ronjenje jer to su ona i Simon radili prije nego što je katastrofa pogodila.

- Počela sam paničariti čim sam zaronila. Srce mi je brzo kucalo i nisam mogla normalno disati. No bilo mi je jako bitno da ne živim u strahu, zato sam to učinila - objašnjava. Godinama bi još pretrnula svaki put kada bi čula zvuk palminog lišća kako udara u krov hotela ili bungalova.

- A onda je naprosto prestalo imati utjecaja na mene. Ako cijenite to što možete disati i pomicati noge, sve ostalo je samo dodatak. Vaš život je sretniji. Živite, umjesto da preživljavate - zaključila je Nemcova.