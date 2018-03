Culkin uživo o Oscarima: Ovaj cijeli film je konjsko gov*o

Čuo sam da su Kevin Spacey i Harvey Weinstein htjeli ući na dodjelu maskirani kao jako visoki muškarac u dugom kaputu, ali ih je osiguranje uhvatilo, napisao je Macaulay Culkin (37) na društvenoj mreži. Glumac, koji je najpoznatiji po ulozi u filmu 'Sam u kući', je prenosio dodjelu Oscara uživo s time da ju uopće nije gledao nego se zabavljao drugim aktivnostima.

#Oscars90 I heard there was a fourth billboard in that movie but it got cut out: pic.twitter.com/hMWU3N50KZ — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

- Objavljivat ću na Twitteru cijelu noć, ali ih neću pratiti. Što?! To je ludo - istaknuo je Culkin koji se sredio za prijenos od kuće i obukao odijelo. Pitao je obožavatelje imaju li prijedlog što bi mogao raditi umjesto gledanja Oscara. Svojim objavama je nasmijavao fanove, a prvo se okomio na muškarce iz filmske industrije koji su optuženi za seksualno zlostavljanje.

Foto: Twitter - Čuo sam da je postojao četvrti plakat u filmu, ali su ga izrezali - napisao je glumac aludirajući na nominiranu dramu 'Tri plakata izvan grada' i kolegu Kevina Spaceyja (58) kojeg su izrezali iz filma 'Sav novac svijeta' i zamijenili ga Christopherom Plummerom (88). Stavio je i sliku Spaceyja na panou pokraj koje piše citat: 'Učinit ću doslovno sve.' Culkin se potom obrušio na Caseyja Afflecka (42) koji je morao odustati od uloge prezentera na Oscarima zbog optužbi za seksualno zlostavljanje.

Foto: Twitter - Casey nije mogao doći jer je zapeo u 1950-ima - komentirao je svog kolegu, a onda se sjetio i Jamesa Franca (39) koji je režirao film 'Disaster Artist' te igrao u njemu. Franco je 'izgubio' nominaciju zbog nekoliko optužbi za seksualno zlostavljanje.

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars



5. Toejam & Earl pic.twitter.com/w2jWutHw83 — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

- James Franco je katastrofa. 'Disaster Artist' je najgori Harry Potter film ove godine - napisao je glumac. Nakon što je 'oprao' kolege, Culkin se osvrnuo na voditelja Oscara, komičara Jimmyja Kimmela (50).

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars



3. Playing with myself pic.twitter.com/LOtfu2NMsN — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

- Tako je hrabar što vodi show na svom domaćem dijalektu. Kladim je da je njegov humor večeras tako suh da bi lako mogao biti vaginin monolog - kritizirao je. Nije mu se svidio ni film 'Oblik vode' meksičkog redatelje Guillerma Del Tora koji je osvojio četiri Oscara.

- Cijeli film je konjsko gov*o - zaključio je Culkin. Nitko od prozvanih nije odgovorio na njegove objave, a kako bi zabavio obožavatelje tijekom 'prijenosa' glumac je svirao gitaru, igrao se i lakirao nokte.