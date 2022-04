'Čulo se samo ‘bum’ i čovjek nam je proletio kroz studio...'

Meštar se uplašio tigra kojeg su doveli u studio, dva centimetra od Fodora i Blaže pao je reflektor, Karmela je pjevajući u 5 ujutro ulazila u šminku, Žeža je u emisije nosila cvijeće..., a sve to je kap u moru sjećanja sa snimanja emisije "Dobro jutro, Hrvatska".

Neki dan je proslavila 30 godina emitiranja. Od početaka do danas emitirano je gotovo 6000 emisija, a na emisiji radi oko 100 ljudi. Događalo se da je počela i sa samo jednim voditeljem jer je drugi zapeo u prometu. I danas kad se javljaju iz centra grada velika je šansa da će netko kasniti, da će ili gost ili novinar ili kamerman zapeti u prometu. Što god da se dogodi, uvijek imaju rezervne priloge, a događalo se svašta. I lijepo i nježno, i rubno i opasno.

- Od rubnih situacija pamtim emisiju koju smo vodili Karmela i ja. Neki engleski gitarist je svirao na B poziciji, mi smo nešto pričali, a on se uštekavao. I samo smo čuli 'bum'. I vidjeli kako čovjek leti kroz studio. Krivo se uštekao pa je preletio s jednog kraja na drugi. Od udara struje ostalo je sve crno na podu, a njemu nije bilo ništa - prisjetio se Mirko Fodor.

Nikad nije zakasnio na emisiju jer, kaže, inače nikad ne kasni. Samo jednom je u 30 godina tražio da ga maknu s "DJH", na dočeku naših nogometaša. Od 10 ujutro do 22 sata čekao je da dođu i cijeli dan vodio program.

- Sljedeći dan sam trebao voditi 'DJH'. Tad sam prvi put rekao: 'Molim vas, skinite me'. Nisam mogao progovoriti ni jednu riječ jer sam se cijeli dan derao s navijačima - kaže.

"Dobro jutro, Hrvatska" počeo je voditi s Darijom Marjanović, puno je emisija vodio s Karmelom, Blažom, katkad sa Žežom, s Melitom Hrengek, Ivom Šulentić, Danielom Trbović...

Na spomen spački se smije i kaže kako si ih nikad nisu radili, valjda zato što su bili još pospani.

Ono prvo "Dobro jutro, Hrvatska", 27. travnja 1992., izgovorili su Marija Nemčić i Ivica Zadro kao voditeljski par. U prvom tjednu, uz njih, emisiju su vodili i Helga Vlahović Brnobić, Denis Latin, Mirela Sršić, Saša Milošević, Daria Marjanović, Darko Janeš, Vedrana Međimorec te Davor Meštrović.

U 30 godina mnogo je voditelja prošlo kroz emisiju, a Karmela Vukov Colić kaže da su ona i Mirko Fodor kao par postojali dulje nego Helga i Oliver. Pamti kako su čitali izvješća HAK-a o stanju na cestama i Fodora kako 20. u mjesecu kaže: "A od danas, 20. pa do 27. kilometra...".

- To mi je bilo presmiješno. U svakoj obljetnici smo nešto izvodili. Za 10. obljetnicu 'DJH' napravili smo mjuzikl 'Ostavljena'. Mirko je glumio mecenu koji me prepozna u kazalištu. Ja perem podove, on me čuje i lansira me u svijet glamura - prisjetila se Karmela.

"Dobro jutro, Hrvatska" nije prestajala s emitiranjem ni tijekom ljetnih ili zimskih praznika te blagdana. U 30 godina ne ide samo nedjeljom. Uz aktualne teme, bavili su se i plesom, pjevanjem, kuhanjem, vježbanjem, a bilo je i glazbenih parodija, natjecanja...

- Imali smo i 'Zlatno grlo'. Mirko i ja smo jedne godine pobijedili s pjesmom 'Rastajem se od života'. On je bio Bebek, a ja Severina. Imala sam bijele soknice, a on Bebekovu grivu. Baš genijalno - priča Karmela.

Željka Fattorini, voditeljica iz zlatnog doba HRT-a, i danas miljenica gledatelja, rado se sjeća sudjelovanja u "DJH", a tehnički napredak u ovih 30 godina naziva golemim skokom. Ipak, ističe, neke se stvari nisu mijenjale niti će se ikad promijeniti, a pod tim podrazumijeva - ljude. Sklad koji i danas postoji.

- Nešto sam od tih tehničkih novotarija uspjela naučiti i dođe mi da sama sebi kažem 'vi', a nešto još želim svladati, bolje i više. Jedno vrijeme sam se mailovima dopisivala s obitelji - rekla je omiljena Žeža.

Kad su počinjali, nije bilo društvenih mreža, mobitela, interneta... Meštar vjeruje da gledatelji, kao što bez ovih tehničkih čudesa ne mogu živjeti, ne mogu živjeti ni bez emisije "Dobro jutro, Hrvatska". I pjesme s kojom svako jutro započinju dan. Pjeva je Maja Blagdan, tekst je napisao Stevo Cvikić, a glazbu pokojni Rajko Dujmić.

- Nakon početaka na Radiju 101 i programa 'Za slobodu', 30. travnja 1992. došao sam u 'Dobro jutro, Hrvatska' s voditeljicom Vedranom Međimorec. I tako se nastavilo sljedećih 30 godina. U vrijeme kad se poslovi često mijenjaju, stoji taj podatak rada na istom projektu u različitim oblicima. Voditelj, reporter, urednik… - priča Meštar te ističe kako nikad nisu čitali s blesimetra i nikad ne planiraju čitati s blesimetra.

Ni nakon 30 godina nije se naviknuo na ta rana buđenja, i Fodoru je to ustajanje uvijek bila "tlaka", samo je Karmela u studio ulazila pjevajući. Ni Zlati Mück Sušec nije gušt ustajati u 5.01. Razbudi se, rekla je brzo, jer ide na posao koji voli.

- Nema ni vremena za zijevanje. Čim uđemo na HRT, kreće priprema, u šminki i garderobi se, zahvaljujući našim dragim suradnicama, začas razbudimo i počinje adrenalinska avantura koja završi tamo negdje oko podneva, nakon redakcijskog sastanka. Nije da idemo u rudnik, idemo u topli studio, ali treba znati da i tu ima neplaniranih situacija, izmjena i dopuna u zadnjim sekundama, stresa... Iako nisam jutarnji tip, u ovih sam pet godina rada u 'DJH' otkrila da i zora ima svojih čari - rekla je Zlata.

Neki od ljudi koji su pokrenuli emisiju nisu više s nama, neki su u zasluženoj mirovini, neki još rade, ali vrijednosti se ne mijenjaju. I dalje je "Dobro jutro, Hrvatska" najotvorenija dnevna emisija koja je ugostila više od 100.000 kompetentnih, zanimljivih i kreativnih ljudi iz zemlje i svijeta. I dalje mnogi gledatelji čim otvore oči upale televizor i pogledaju "Dobro jutro, Hrvatska". Barem početak, da baš ne kasne na posao.

Gledaju ih i odloženo, na društvenim mrežama i platformama, njihovi se prilozi prate u Europi, Americi... Gledatelji ih komentiraju, kritiziraju i hvale. Takvim reakcijama učinili su ih najgledanijim jutarnjim programom. Ni jedna jutarnja emisija u Hrvatskoj nije održala kontinuitet, gledanost i prisutnost kao "Dobro jutro, Hrvatska". Razlog takvoj omiljenosti u tri desetljeća pojašnjava urednica emisije Ana Milić.

- Nema društvene teme kojom se nismo bavili, blagdana koji nismo čestitali... I zato i mi ovih dana primamo čestitke kao dio tima koji nastavlja ono što su drugi započeli u težim vremenima, prije 30 godina... Također, ono što je ostalo od osnivanja emisije do danas je timski rad, u kojem se prije svega uvažavamo, toleriramo i držimo standarda da je profesionalno najbolje - rekla je Ana Milić.

Tijekom svih ovih godina emisiju su vodili: Ivana Vilović, Ivana Debeljak, Ljiljana Vinković, Branimir Farkaš, Dubravka Žiljak, Leon Čuljak, Miljenko Cvitković, Daniela Trbović, Karmela Vukov Colić, Zrinka Štimac, Marina Medved Pulić, Jelena Pajić, Frano Ridjan, Daniel Despot, Ivan Dorian Molnar, Ljudevit Grgurić Grga, Robert Ferlin, Sanja Doležal, Blaženka Leib, Domagoj Novokmet, Melita Hrengek, Marinko Leš, Marta Šimić Mrzlečki, Mirna Berend, Drago Celizić, Duško Ćurlić, Željka Fattorini, Mila Horvat, Ana Brbora-Hum, Hrvoje Kelčec, Barbara Kolar, Nikola Kristić, Renato Kunić, Tihomir Ladišić, Slavica Lukić, Željka Markić, Hanja Rakovac-Mašić, Aleksandra Mindoljević, Sanja Šegedin-Miriovsky, Oliver Mlakar, Zrinka Vrabec-Mojzeš, Suzana Pardačer, Ivana Prohić, Mario Sedmak, Željko Tomac, Branko Uvodić i Snježana Vukić.

Trenutačni voditelji emisije su Davor Meštrović-Meštar, Zlata Mück Sušec, Doris Pinčić, Mirko Fodor, Maja Ciglenečki, Ognjen Golubić i Vicko Dragojević. Zajedno su proslavili 30. rođendan, posebnom obljetničkom emisijom, uz mnogo veselja, pjesme i plesa, a pustili su i jingle čestitke popularnih faca.

Bila je to ujedno i jedna posve drukčija emisija popularnog “Dobrog jutra”, ona koja se emitira jednom u 30 godina, u kojoj je gledateljima od ranoga jutra bilo “otkrivano” kako zapravo nastaje “Dobro jutro, Hrvatska” i što se sve događa iza kulisa emisije uz koju se razbuđuje cijela Hrvatska. Živjeli i sljedećih 30!

