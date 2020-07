Čupamo kosu zbog ove situacije, otkazala sam već 30 koncerata

<p><strong>Indira Levak</strong> (46) pojavila se u srijedu prvo na konferenciji za medije na zagrebačkom Zrinjevcu, koju su organizirali glazbeni menadžeri i organizatori kako bi ukazali na goruće probleme te industrije u doba pandemije korona virusa, a zatim je o istom problemu i izostanku prihoda govorila i u večernjem dnevniku Nove TV.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Neizbježna kriza za glazbenike je već počela pa je, smatraju, važno što prije usuglasiti mjere za sačuvanje čak 15.000 radnih mjesta u industriji. Naglasila je kako su koncerti te manifestacije koje ljude čine sretnima, povezuju ih, ali i kako ne pate samo glazbenici zbog pandemije. </p><p>- Ne čupamo kosu samo mi izvođači nego i svi vlasnici klubova. Ja sam od početka pandemije do sada otkazala 30 koncerata. Svaki dan pišem i brišem koncerte na žalost mojih fanova zbog toga što se mjere mijenjaju iz tjedna u tjedan. Financijski je to sve kad malo bolje pogledate uistinu neisplativo, a tu se slažu i moji kolege. Da se održava jedan koncert u dvorani mora karta biti, ne znam, 500 kuna. To je svima neisplativo i cijela industrija je u problemu. Ne bih da između mene i publike bude pleksiglas, to je kao da stavite pleksiglas između ljubavnika, ali ne bih imala ništa protiv toga da nose maske - zaključila je pjevačica, koja je još jednom apelirala da Vlada što prije donese mjere.</p><p>Dodala je i kako je svjesna dijela publike, koji je revoltiran javnim naricanjem estradnjaka te im poručuju da otvore OPG i uhvate se nekog drugog posla. </p><p>- Nema problema, ja sam svašta probala u životu. Meni to ništa nije strano, ali nije mi jasno da se netko tko dobro zarađuje mora ispričavati. Ali ljudi vide samo mene, ne vide sve te silne ljude bez kojih moji koncerti ne bi bili mogući - izjavila je Indira i pojasnila kako se radi o cijelom jednom povezanom lancu te da se bori za svoje ljude.</p><p> </p>