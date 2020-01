Cura Luke Dončića trenirala je kickbox, a sada je manekenka

Slovenskoj zvijezdi Luki Dončiću (20) osim na terenu, odlično ide i na ljubavnom planu. Godinama je u vezi s igračicom Dallas Mavericksa Anamarijom Goltes. Međutim, nju ne voli samo Luka, već i brojni korisnici Instagrama koji svakodnevno prate gdje je i što radi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Anamaria na Instagram profilu zasad ima 82 tisuće pratitelja, zbog čega je dobila brojne poslovne ponude. Nekad je trenirala kickbox, plesala i studirala ekonomiju u Ljubljani, a između ostalog, bavi se i manekenstvom. S 15 godina pobijedila je na tradicionalnom izboru slovenskog teen časopisa za najljepšu tinejdžericu, a svoje obožavatelje redovito časti i golišavim fotografijama.

Foto: Instagram

Par živi u Dallasu, a nekad borave i u Hrvatskoj. Anamaria je u jednom intervjuu za Cosmopolitan otkrila njihova upoznavanja i veze.

- Osvojio me sa mladenačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vrijeme bilo nešto novo, svježe... Kad smo se upoznali, bilo mi je 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo tijelo nisu toliko bitni. Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvijek ima sve to što me tada privuklo kod njega - rekla je.

- U životu imaš najboljeg prijatelja, dečka, najveću ljubav... ja sam sretna jer imam sve troje u jednoj osobi - napisala je Anamaria jednom prilikom na Instagramu.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':