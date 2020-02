Cure došle kod farmera: U šoku su zbog prljavštine u kućama...

U današnjoj epizodi napokon sve djevojke stižu na imanja farmera, no skoro nijedna neće biti zadovoljna smještajem koji će im pružiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedna djevojka bit će u šoku od prljavštine koju će zateći u sobi, i to toliko da će poželjeti spavati na otvorenom.

Foto: RTL

Drugoj će smetati dekor, treća će vrisnuti kada ugleda skakavce po sobi, a Ivanka će otići i korak dalje pa će najmlađem farmeru Josipu potpuno preurediti sobu.

Foto: RTL

Jedino će dame farmera Valtera biti presretne kada stignu na njegovo imanje.

Prve su na imanje došle Hakijine cure, koje nisu bile oduševljene njegovom gestom iznenađenja.

- Došle smo na adresu koju nam je Hakija dao, a ta adresa je bila – brdo, brdo, brdo i još jedno brdo - požalila se Marijana Črlenec.

Foto: RTL

Kako su sve stigle u visokim potpeticama, djevojke su sjele na kofere uz cestu kako bi se malo odmorile dok čekaju, a usput su se požalile na loš doček. 'Trebao je doći i dočekati mene i djevojke', zasmetalo je Nikolini.

Foto: RTL

No uskoro je do njih stigao Hakijin pomoćnik Anel koji je razveselio djevojke pa su pohrlile upoznati se s njim, na trenutak posve zaboravivši na svog farmera. Nisam koketirala, upoznala sam se više - opravdavala se Ines Petrić koju je, osim pozdrava, zanimalo koliko Anel ima godina i što je po horoskopu. Anel im je obznanio da Hakija za njih planira spektakularno putovanje do njegova imanja, i to u čamcu za rafting, što je dame ostavilo u potpunom šoku.

Foto: RTL

POGLEDAJTE VIDEO: