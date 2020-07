Cure novi detalji: Meghan urla, Kate plače, a Harry sve to gleda

Markle i Harry nisu u dobrim odnosima s Williamom i Kate, a glumica je imala nekoliko bijesnih ispada na osoblje u dvoru, tvrdi Tom Quinn, autor serijala knjiga o britanskoj palači

<p>Osoblje dvora voli pričati, iako to ne bi smjelo. A njih je tamo puno. I uvijek se nađe neka ptičica..., priča za britanske medije <strong>Tom Quinn</strong>, autor nove knjige o zbivanjima na kraljevskom dvoru “Intimni memoari: Od kraljice Mary do Meghan Markle”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Princ Harry obožava popravljati Meghaninu frizuru</strong></p><p>Gospodin Quinn je u životu napisao 90-ak knjiga, a polovica je o palači. Posvetio je život praćenju kraljevske obitelji, a sve, naravno, najviše zanima “odbjegla” <strong>Meghan Markle</strong> (38).</p><p>- Meghan i Harry su živjeli odvojeni od ostatka obitelji, u pet puta manje kvadrata nego primjerice William i Kate. Zbog toga se bivša glumica osjećala kao da ne pripada, da je gost na dvoru. Imala je osjećaj da nikad neće dobiti poštovanje i tretman kakav ima Kate - stoji u jednom ulomku knjige.</p><p>Dok su živjeli u Velikoj Britaniji, braća i njihove supruge su se često družili. Pa nešto manje često. Pa skoro nikako. A tome je, navodno, kumovao incident. Jedne večeri Meghan je izgubila živce i počela urlati na jednu članicu osoblja <strong>Kate Middleton </strong>(38).</p><p>- Meghan je tražila od posluge da obavi nešto za nju. Rekli su joj da neće jer oni rade za Kate. Tako ide protokol na dvoru. Svi imaju svoje osoblje. Ali Meghan je potpuno izgubila živce i počela se derati. Vikala je da je ona dio dvora i da zaslužuje poštovanje. Tad je trajno narušen odnos među Kate i Meghan. Kate nije mogla vjerovati, imala je suze u očima, ona nije naviknuta na takve ispade. Harry i William su samo gledali. Kasnije su pokušali izgladiti situaciju, ali, evo, vidite koliko su bili uspješni u tome - ironično će autor Quinn.</p><p>Ali nije Kate bila najveći problem Meghan na dvoru. Daleko od toga. Meghan, pišu britanski tabloidi, smatra kako ju je najviše izdala kraljica <strong>Elizabeta</strong> (95). Kad su se upoznale, Meghan je bila oduševljena jednostavnošću, vitalnošću i stavom kraljice te je u njoj vidjela saveznicu. Bilo joj je teško prilagoditi se novom životu i svim tim pravilima, a onda se pojavila najbitnija osoba u cijeloj palači i sve joj to olakšala. Dok Meghan nije upoznala otočke tabloide i njihov “modus operandi”.</p><p>- U početku joj nisu smetali novinarski članci. Bila je glumica i naviknula je da je njezin život zanimljiv medijima. Ali nije znala da je ovo neka druga razina. Da je prije toga bila glumica s C liste, a sad je postala dio možda i najpoznatije obitelji na svijetu. Mislila je da će je kraljica zaštititi od svega, ali kad je kretala u tužbe koje vodi protiv tabloida, kraljica joj nije pružila podršku, piše Daily Mail.</p>