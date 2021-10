Ljubavna romansa pjevača Petra Graše (45) i Hane Huljić (31) i dalje je aktualna tema. Iako su za javnost uglavnom nedostupni oko komentara, viđeni su zajedno u centru Zagreba i Splita. Grašo je tako nakon prekida dugogodišnje veze s Danijelom Martinović (50) izgleda pronašao novu sreću.

Prekid Danijele i Graše bio je iznenadan. Nitko se nije nadao tome, od fanova do obitelji, a oni su mnoge iznenadili svojim potezom. Neimenovana glazbenica u intervjuu za Jutarnji list otkrila je detalje prekida koji nisu dosad bili poznati javnosti.

- Priča se da su 'stvari' između Danijele i Petra počele pucati još prije godinu dana. Lani, u kolovozu, nešto su se porječkali na fešti koja se zbivala na njegovoj vikendici u Vinišću kod Trogira. On je njoj nešto prigovorio, ona mu je odgovorila, pa ju je on 'poklopio', na što se ona dignula i otišla s tuluma. Očekivala je da će on doći za njom, ali nije - rekla je glazbenica.

Objašnjava da se nakon toga nisu čuli nekoliko dana, ali da su se ubrzo pomirili.

- Danijeli je i dalje bilo krivo što je on tada tako reagirao. Tu je nekako počelo, a u mjesecima što su uslijedili njih su dvoje, svaki za sebe, puno razmišljali o svojoj vezi i shvatili da žele različite stvari u životu - ispričala je pjevačica za Jutarnji.

Kako se par često mirio i svađao, nevinim promatračima tada to i nije predstavljalo kao neki definitivni kraj.

- Nakon što su novinari otkrili da više nisu skupa, Danijela i Petar satima su razgovarali preko telefona. Bili su u tom trenutku pošteni i iskreni jedno prema drugom, a tek nakon tog razgovora novinarima su dali izjavu u kojoj su potvrdili da više nisu par. Koliko znam, rastanak je prošao bez ružnih riječi i predbacivanja. Ni Danijela ni Petar nisu ljudi koji bi prekrižili sve ono lijepo što im se dogodilo u skoro četvrt stoljeća ljubavi - završila je pjevačica.