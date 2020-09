'Čuvali' nevinost: Adriana Lima i Simpson bile djevice do braka

Iako je za dobar dio njihove popularnosti odgovoran seksepil, ove slavne zvijezde vodile su se staromodnim načelima te se dičili time da su nevinost izgubili tek u braku

<p>Seksualna nevinost se u brojnim religijama tumači kao temelj moralne čistoće te se savjetuje ostati djevac do braka, a seks se kao takav treba 'konzumirati' tek prve bračne noći. U moderno doba to je sve rjeđa pojava, a prema studijama manje od sedam posto ljudi to prakticira danas. Kad se radi o svijetu slavnih, to je gotovo endemična pojava budući da se poroci uključujući i hedonističko uživanje u seksu naglašavaju kao jedan od važnijih sastojaka celebrity života.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezde koje se ponosile činjenicom da su bili djevci sve do braka</strong></p><p>Ipak, čini se da su se neki oduprli putenim užicima te su na svom statusu djevica i djevica dodatno izgradili svoj zvjezdani status kao puritanci. Dok će većina ljudi tvrditi da je čekanje sa seksom apsurdno jer može dovesti do velikog problema - odabira životnog partnera koji može biti posve seksualno nekompatibilan, prema religijskim savjetima to je pravi način za stvarno povezivanje s nekim na temelju karakternih osobina, što mora biti dobra osnova za brak, kao i dobar seks kasnije.</p><p>Kao i sa svime drugim u životu, pravog recepta nema, što dokazuje i činjenica da su se brojne zvijezde koje su čuvale svoju nevinost naposljetku razvele. Sa statističke strane, takav pristup apsolutno potiče i ranije stupanje u brak, odnosno u mlađoj životnoj dobi. To donosi i povećanje nekih poražavajućih izgleda - veći rizik od razvoda braka, nesretnih brakova, samostalnog skrbništva nad djecom...</p><p>Najmanje šanse za razvod ustvari imaju oni koji nisu čekali sa seksom do stupanja u brak, već sasvim suprotno. Također, manje se rastaju visokoobrazovani i financijski neovisni. </p><p>Među zvijezdama koje su čuvale nevinost do braka, našli su se: voditeljica <strong>Kathie Lee Gifford</strong> (67), koja je 1992. priznala kako je posljednja 'holivudska djevica', glazbenik <strong>Kevin Jonas</strong> (32), pjevačica <strong>Jessica Simpson</strong> (40), manekenka <strong>Adriana Lima</strong> (39), koja je svijet šokirala priznanjem kako je bila djevica sve do braka. Osim njih, tu su se našli i <strong>Lolo Jones</strong> (37), pjevačica <strong>Carrie Underwood </strong>(37), glumica <strong>Sarah Drew</strong> (39), model <strong>Courtney Stodden</strong> (26), igrač bejzbola <strong>Tim Tebow</strong> (33).</p><p><br/> </p>