Cvek priznao da je umoran: 'To valjda dođe poslije tridesete. Stres, beba, puno posla, život'

Iza pjevača Matije Cveka (31) uspješna je godina. Postao je otac malene Lote, koju mu je rodila supruga Miriam Cikron, izbacio je nove pjesme, imao koncerte diljem Hrvatske... I sve ga je to, kako je priznao, pomalo umorilo.

- Jesam, umoran sam. Valjda to dođe poslije tridesete. Mislim da je normalno da sam umoran. I bebica i puno posla, i svakodnevni stres, život, ali mislim da je sve to normalno - rekao je pjevač prilikom nedavna gostovanja u emisiji 'Zdravlje na kvadrat'.

Foto: HRT

U emisiji su ga pitali i čita li komentare na društvenim mrežama te kako se zbog njih osjeća.

- Pročitam, naravno da pročitam. Ne mogu reći da me brutalno povrijedi pa da razmišljam o tome danima, ali me najviše možda nešto pikne kad i ja imam nekakvu sličnu viziju manjkavosti oko sebe. Znaš ono, ako sam i ja blago nesiguran oko nečega i onda to još netko dodatno napiše, e onda me to može malo... Ono, okej, dobro, ali nema veze - priznao je pa nastavio:

- No nije to da tome posvećujem previše pažnje. Ja mislim da bi trebalo zabraniti komentare. Gledam neke ljude koji zabrazde u to da se povuku u sebe zbog toga.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Cvek i Miriam vjenčali su se u srpnju ove godine u bazilici svetog Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Črnomercu, a slavlje se nastavilo na popularnom zagrebačkom imanju za vjenčanja.

Cvekova supruga završila je Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Prije tri godine pojavila se u spotu za pjesmu Divljih jagoda 'Nemam ništa protiv'. Pjevač je prije nje četiri godine bio u vezi s kolegicom Nikom Turković, a prekinuli su u lipnju 2022. godine.

Foto: Instagram/Nika Turković