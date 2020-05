'Da Mile nije htio biti intiman, dala bih mu ja priliku za više...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Mile iz 'Braka': Ne bih mijenjao ništa, samo bih manje hrkao...

U posljednjoj epizodi showa 'Brak na prvu' Gordana Gašparić Vrbljanin (62) i Milan Tokić (64) podijelili su sa ekspertima i ostalim kandidatima sretne vijesti. Par je ostao zajedno i nakon što su se ugasile kamere, a obećali su kako će raditi na svom odnosu koji se trenutno još uvijek temelji samo na poštovanja, a ne na strasti i ljubavi.

Foto: RTL

- Drago mi je što sam upoznala Milana. On je karakterno dobra osoba iako mislim da je pomalo naivan. Došao je u ovaj eksperiment sa sasvim drugim očekivanjima od mene. Puno smo razgovarali i on, kao i većina muškaraca, mislio je da će se već prve noći brak konzumirati. No to se, naravno, nije dogodilo. Moram priznati da mi je to umanjilo izgleda da budem s njim bliskija nego što sam bila - ispričala je Gordana za RTL.

Foto: RTL

Tvrdi kako se iznenadila kada je shvatila kako Milan ima toliko malo saznanja o ženama.

- Njegovo saznanje svodilo se na to da žena želi isto što i on te mu nije bilo jasno zašto nije tako. Da nije od prvog susreta inzistirao na tome, vjerujem da bih mu poklonila puno više pažnje, a u mojim očima bi bio potencijalni partner za nešto više od prijateljstva - dodala je.

Foto: RTL

Milan i Gordana ne žive zajedno, ali su svakodnevno u kontaktu. Nakon snimanja su se intenzivno družili, no prekinula ih je trenutna situacija s pandemijom korona virusa.

- Čujemo se telefonom i dogovaramo nove aktivnosti kada sve to prođe, ostali smo u vrlo dobrim odnosima. I dalje me pomalo smeta njegova izravnost u komunikaciji što se tiče intimnosti, ali sad to već shvaćam kao njegov način razgovora. Mislim da ćemo nakon ove izolacije obnoviti naš odnos u smislu da ćemo se više družiti jer Milan je dobra osoba i bez obzira na njegove godine, treba mu osoba koja će mu iskreno reći što misli o njegovom načinu zavođenja žena - zaključila je Gordana.

Foto: RTL

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Mile iz 'Braka': Ne bih mijenjao ništa, samo bih manje hrkao...

POGLEDAJTE VIDEO: