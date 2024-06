Da nam je bilo vidjeti lice Roda Stewarta dok je slušao Grašu...

Već je proglašena svadbom godine. Vjenčanje, ono sina Roda Stewarta. Liama i izabranice mu Nicole Artukovich. Dubrovnik je danima bio u “znaku” slavnog pjevača i obitelji mu. Raskoš na sve strane, Rod, kakav već je, uvijek sjajno raspoložen. Veliki je ljubitelj nogometa, ne baš zdravog života i navika, ali veseljaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Vjenčanje | Video: Dubrovački dnevnik

Takav je bio i prije koju godinu na zagrebačkom koncertu, pa u trenucima ushićenosti u publiku počeo ispucavati nogometne lopte... Voli se Stewart zabavljati, netko iz kruga obitelji objavio je na društvenim mrežama video pod nazivom “kako osramotiti sina”. Rod se u hotelski bar spustio u “šlapama”, a na sebi je imao samo gaće i ogrtač. Naravno, sve popraćeno s pravilnim uzorcima.

No nismo vidjeli, barem dosad, kako je veliki svjetski glazbenik izgledao kad je pred svatove izašao Petar Grašo i zapjevao. Bila je to velika želja Nicole Artukovich i lijepo je da je ispunjena, ipak je “dosta važan” dan u životu. Fotografije tog oduševljenja smo vidjeli, no ostaje žal za izrazom lica velikog Roda kad je počeo splitski slavuj s prvim taktovima.

On je, primjerice, samo razmjera radi, prijateljevao i družio se s Rolling Stonesima, Tinom Turner, Davidom Bowiejem... Da dalje ne nabrajamo, shvatili ste. Zasad se znaju dvije pjesme koje je otpjevao - “Ako te pitaju” i “Ko nam brani” - dio je gostiju zaplakao, može se naslutiti da je to ona mladenkina svita. I neka je, lijepa je to gesta.

Grašo je sigurno bio na nivou, tja, nije dio svatova plakao bezveze... No mene ipak zanima lice Roda Stewarta. Možda je bio ushićen, pokušao pjevušiti, možda su i bokovi proradili, ima on scenski nastup... To bi vrijedilo vidjeti.