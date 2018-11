Da nije bilo Marvelovih junaka, nikada ne bih postao olimpijac

Užasno me rastužila vijest da je umro Stan Lee. Kroz svoje stripove i junake on je bio jednaki junak mog djetinjstva. Izgradio me kao čovjeku, puno mi pomogao sportašu. Nisam mogao vjerovati kad sam ga vidio prošle godine na Comiconu (svojevrsni sajam svijeta fantazije) u Bostonu.

Foto: Pixsell/Privatni album

Sjedio je mirno i širio nekakvu nevjerojatno pozitivnu vibru. Imao je 94 godine i tko god bi mu prišao popričao bi s njim, nasmijao se i fotografirao. Svakom bi posvetio barem malo pažnje. Čovječe, nevjerojatno. Nisam imao što čekati, pa kao da bi se njegovi junaci bojali nečega. Prišao sam mu i ja, i kao sve toga dana, nije me odbio. Rekao sam mu čime se bavim, da sam veliki njegov fan, te da sam iz Hrvatske. Tada mi je odgovorio kako mu je žao što nikada nije bio u Hrvatskoj jer je puno čuo o našoj zemlji.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Stan Lee u mojim je očima bio čudesan, lik nevjerojatne mašte, koji je svojim radom razveselio tolike, nekima poput mene i pomogao. Svjetska faca, a ja sam se došetao do njega, fotografirali i popričao neobavezno kao da smo susjedi iz iste ulice. Naravno da sam se odmah pohvalio fotografijom, a onda su krenula sjećanja...