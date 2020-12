Nogometaš Eduardo da Silva (37) sa suprugom Andreom slavi 20 godina veze. Tom je prilikom objavio nekoliko blagdanskih fotografija sa suprugom i djecom i pokazao njihov luksuzni dom.

Eduardo i Andrea upoznali su se dok je on bio mladi nogometaš Dinama, a vjenčali su se u prosincu 2005. u Zagrebu. Sljedeće godine rodila im se kći Lorena, a 2011. u Donjecku se rodio i sin Mateus. Bivši nogometaš se jednom prilikom pohvalio se kako mu je toliko lijepo u braku da ima osjećaj da je s Andreom na drugom medenom mjesecu.

Par živi u elitnoj rezidenciji u Rio de Janeiru, inače rodnom mjestu nogometaša. Eduardo i Andrea te njihovo dvoje djece žive tamo posljednjih godinu dana.

Andrea i Eduardo upoznali su se u Zagrebu, a isprva su teško funkcionirali. On nije pričao hrvatski, niti ona portugalski, no to ih nije sprječavalo da uživaju zajedno.

Vjenčali su se 10. prosinca 2005. u Crkvi svetog Jeronima u Zagrebu, a godinu dana kasnije rodila im se kći Lorena. Prvo su odselili u London, a 2010. otišli su u ukrajinski Donjeck gdje im se rodio sin Mateus.

Četveročlana obitelj posljednji godinu dana živi u njegovom rodnom Brazilu, u Rio de Janeiru, a tek povremeno Eduardo Da Silva svoje obožavatelje na Instagramu oduševi fotografijama svoje obitelji.