'Da umjesto mlijeka ostavimo proteinski shake?' Obožavatelje oduševio Schwarzenegger Mraz

Arnold Schwarzenegger (77) je u svojoj glumačkoj karijeri bio puno toga, Terminator, Conan, a sada će biti Djed Božićnjak! Nedavno je počelo snimanje filma 'The Man with the Bag' u kojem glumi omiljenog djedicu, a uz njega će se u filmu pojaviti i Alan Ritchson.

U filmu Djedu Božićnjaku ukradu vreću s poklonima, a on potraži pomoć Vancea, koji je na njegovoj 'listi zločeste djece'. Zajedno sa svojom kćeri, Vanceom i grupom drugih pomagača, Djed Božićnjak pokušat će spasiti Božić!

Schwarzenegger se oko filma oglasio i na društvenim mrežama.

- Djed Božićnjak se vraća u grad - napisao je uz fotografiju na kojoj pozira uz Ritchsona te dodao kako jedva čeka podijeliti božićnu sreću sa svima. Glumac trenutno snima u New Yorku, gdje su ga uhvatili i fotografi na ulicama, u prigodnoj božićnoj odjeći i s kapicom na glavi...

Foto: Profimedia

Njegovi obožavatelji su oduševljeni novom ulogom Schwarzeneggera.

'Ovom Djedu Božićnjaku bih umjesto mlijeka ostavio proteinski 'shake'', 'Jedva sam čekao vidjeti ova dva glumca zajedno, stariji i mlađi akcijski heroji zajedno!', 'Jedva čekam!', pisali su mu na društvenim mrežama.

Ali bilo je i onih koji naprosto ne mogu zamisliti ovog glumca u toj ulozi: 'Oprosti, Arnolde, ali meni ćeš ti uvijek biti Terminator'.

Iako je snimanje započelo nedavno, još uvijek nije poznato kada će film izaći...