Da vam se smuči: Grylls jeo žive crve, pio iz slonove balege, a u pustinji jeo sirovi jarčev testis...

Bear Grylls (50) je sinonim za avanturu, preživljavanje i neustrašivo istraživanje. Njegova serija 'Preživjeti u divljini' zaokupila je maštu milijuna gledatelja ekstremnim tehnikama preživljavanja te odvažnim ekspedicijama. Bivši britanski pripadnik SAS-a zapravo se zove Edward Michael Grylls, a nadimak 'Bear' dala mu je starija sestra nakon rođenja.

Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

Kroz svoju seriju radio je ono što bi se rijetko tko usudio - pio vlastiti urin, zavlačio se u napola raspadnuto truplo davno uginule krave i jeo iznutrice mrtvih životinja. Život koji je prikazivao u svojoj seriji, ostavio je traga na njega.

- Svaki dan živim sa stalnim podsjetnicima na prošle ozljede i prošle avanture. Bol dođe i prođe, ali trenutačno su mi leđa prilično loše - kazao je Bear.

No, izvor njegove boli zapravo je nesreća koja se dogodila prije 28 godina u Zimbabveu. On je te 1996. skakao iz aviona s prijateljima, no njegov padobran se nije uspio pravilno otvoriti na visini od skoro 5000 metara pa je pao na leđa, to jest na neotvoreni rezervni padobran i slomio tri kralješka. Tada mu je rečeno da više nikada neće hodati, naveo je Mirror.

Foto: Filip Kozina

- To me stvarno potreslo - rekao je Grylls koji sada živi na privatnom otoku kod obale velškog sela Abersoch sa suprugom Sharom i njihova tri sina.

Grylls je tada imao tek 21 godinu, a zbog nesreće je morao neko vrijeme ležati u bolnici dok su njegovi prijatelji proživljavali razne avanture bez njega. Jedan od najvećih strahova hrabrog pustolova upravo je - iskakanje iz aviona.

- Bio sam tako nesiguran u budućnost. Pomisao da se ikad vratim u specijalnu zračnu službu činila se smiješnom. Pokušavao sam ponovno izgraditi svoj život, ponovno izgraditi svoje samopouzdanje, ali nisam znao hoću li se, fizički, ikada moći vratiti u doba kada nisam bio u agoniji dok sam radio najjednostavnije stvari - priznao je.

Na terapiji je proveo godinu dana pa je na kraju uspio ponovno stati na noge. Njegov pustolovni duh nije mu dao mira pa se nakon samo 18 mjeseci od nesreće popeo na Everest. Osim problema s leđima, trpi i velike bolove zbog slomljenog ramena. No, s vremenom je naučio živjeti s tim simptomima.

Government's Sustainability and Climate Change Strategy | Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION

- Imam puno dugotrajnih ozljeda i ne bih želio da ljudi misle da je lako ili da ne boli. Ali veći dio života je upravljanje ovim stvarima i pokušavam cijelim svojim bićem kloniti se lijekova i pronaći dobra, prirodna rješenja i nastavim s tim - ispričao je u nedavnom intervjuu.

- Uvijek mi se sviđao onaj citat koji kaže: 'Nikada ne želiš dočekati kraj svog života u savršeno očuvanom tijelu' - otkrio je Bear.

- To znači da nisi živio. Poželiš doći prekriven ožiljcima i pretučen, ali uživajući u vožnji. Stvarnost proživljavanja tog citata ponekad je manje zabavna, u smislu da su ožiljci i bolovi iritantni. Ali kako kažu, kad imaš manje od 30 godina imaš lice i tijelo koje si dobio, a nakon 30 imaš lice i tijelo koje si stvorio. To je tako točno - objasnio je avanturist.

- Stvarno se trudim ne brinuti previše o svom zdravlju, ali mislim da svi imamo odgovornost biti sam svoj liječnik. Ljudi se moraju nositi s nekim strašnim bolestima i prolaziti kroz strašne stvari, pa ako imamo priliku biti zdravi, moramo to učiniti - dodao je Bear.

Bear Grylls je filantrop, odnosno uživa u pomaganju drugima. Jednom prilikom veslao je potpuno gol u kadi domaće izrade kako bi prikupio sredstva za prijatelja koji je izgubio noge u penjačkoj katastrofi, tvrdi SBS.

Mnogi pamte scenu kada Grylls urinira na majicu usred pustinje kako bi se rashladio. Tada je komentirao da mu je urin žarke žute boje što je znak da je dosta dehidriran. Osim toga, avanturist je znao i piti vlastiti urin.

No, to nije sve što je Grylls radio. Tako je u hladnom smrznutom krajoliku Sibira pronašao mrtvog jaka. Bear je odlučio pojesti očnu jabučicu jaka koja je bila puna krvi i tekućine. Priznao je da je to jedna od najgorih stvari koje je ikada jeo.

- Očne jabučice će vam dati više proteina nego odrezak, a u borbi za preživljavanje morate imati jak želudac - rekao je tada gledateljima.

Na Novom Zelandu odlučio je probati i najtežeg kukca na svijetu, divovsku vetu koja može težiti do 70 grama. Uzeo je grančicu kako bi ulovio kukca koji se opirao.

Kada ga je uhvatio u ruke, divovska veta ga je ugrizla za prst. Bear je prvo otkinuo glavu kukca, a zatim nekoliko nogu pa kasnije ubacio i cijelo tijelo u usta. Dodao je da kukac smrdi užeglo.

Bear i njegova snimateljska ekipa jednom su noćili kod Berberskih pustinjaka u Zapadnoj Sahari. U znak gostoprimstva, za gozbu su zaklali jarca, a Gryllsu su ponudili jedan testis kojeg je pojeo toplog i sirovog. Opisao je to iskustvo u svojoj biografiji 'Never Give Up':

- Žvakao sam taj testis s grimasom. Loptica kao da je lebdjela u ustima, a zatim je iznenada eksplodirala u ustima puna onoga za što sam jedino mogao pretpostaviti da je kozja sperma. Zagrcnuo sam se i progutao. Ali refleks povraćanja i opor okus bili su toliko jaki da sam istog trena osjetio da ću povratiti.

Probao je i pečenu zmiju te zmijska jaja. Osim toga, u Netflixovom showu 'You vs. Wild' pojeo je medvjeđi izmet. Pregledao ga je i ustanovio da je medvjed jeo jabuke i orašasti plodovi.

Prvo je izmet isprao vodom i onda uzeo komadić orašastih plodova i pojeo. Također je u jednoj svojoj epizodi serije pio tekućinu koju je iscijedio iz slonove balege.