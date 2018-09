Da živimo na farmi, ja bih lovio jarebice, a Mia plela džempere

Kod mene više nema milosti, nema labavo, “prijeti” se svim novim kandidatima Davor Dretar Drele (51). On će podijeliti voditeljski posao “Farme” s Mijom Kovačić (35). Show uskoro počinje na Novoj TV, s 18 natjecatelja. Farma je razrušena, borba za goli život nemilosrdna, a nagrada do pola milijuna kuna.

Zajedno ste vodili prvu i treću sezonu “Farme”. Veselite li se ponovnoj suradnji?

Drele: Gospođica Kovačić i ja imamo dugogodišnju uspješnu suradnju, predstavljamo klasičan primjer bajke ‘Ljepotica i zvijer’ i ne vidim razloga da i u ovoj sezoni ‘Farme’ promašimo naše uloge. Iako se Mia u prošlim sezonama voditeljski družila s drugim muškarcima, shvatio sam da je naša ljubav jača od svega i spreman sam joj sve oprostiti.

Mia: S obzirom na to da sam sve ove sezone vodila ‘Farmu’, mislim da Drele treba reći kako mu se čini povratak na staro mjesto. Nije se teško naviknuti na Dreleta, volim tu našu povezanost. Bit ćemo ozbiljni domaćini ‘Farme’ i neće biti popuštanja.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL Mia i ja smo klasičan primjer bajke ‘Ljepotica i zvijer’, oprostio sam joj što se voditeljski družila s drugim muškarcima, našalio se Drele

Što kao voditelji volite jedan kod drugog?

Drele: Iako znam da će mi supruga čitati ovo štivo, odgovorno priznajem da Mia zanosno miriši kao nijedna druga žena na svijetu. Obožavam njezine parfeme i način na koji obasja svaki trenutak u kojemu je ponovno vidim. A to što je nevjerojatno inteligentna i preopasno lijepa, to je njezin problem.

Mia: Nasmijava me. Drele je visokointeligentan muški primjerak, nema sumnje.

Mia, jeste li naučili neke vještine tijekom svih ovih godina u ovom showu?

Naravno, od ispravnog držanja pile do brige o životinjama na farmi, ali većinu njih ne mogu primijeniti u gradskom životu.

Možete li zamisliti da gradski život zamijenite životom na farmi - trajno?

Drele: Apsolutno da! Još od prve sezone predlažem gospođici Kovačić da raskinemo malograđanske stege i počnemo zajednički život na selu. Ja bih lovio jarebice i uzgajao pajceke, a ona bi plela džempere i surfala po internetu.

Mia: Vjerojatno kako godine idu, vjerujem sve više u zemlju, mir, tišinu, prirodu i povratak prirodi.

Foto: Promo I ove sezone mentor ‘Farme’ je Josip Tučkorić Joža uz voditeljski dvojac

Što nas čeka u novoj sezoni “Farme”? Hoće li pravila biti rigorozna?

Drele: Kreativni tim ‘Farme’ i u novoj će sezoni gledateljima isporučiti nešto novo, staviti farmere pred nove, još nedoživljene izazove i zadatke, a na svima uz ekrane je da se opuste i uživaju! Što se pravila tiče, dobro se zna da smo mentor Joža i ja rigorozni što se tiče poštivanja pravila, pa ni ove godine neće biti izuzetaka!

Mia: Već za početak farma više ne izgleda kako je prije izgledala. Sve je razrušeno, ako krenemo od toga, onda možete zamisliti što ih sve čeka! U novoj sezoni farmere čekaju brojni noviteti, a za ostanak na farmi će se morati itekako izboriti te prije svega znati funkcionirati kao jedan dobar i uigrani tim.

Što vas najviše, a što najmanje veseli u ovom projektu?

Drele: Veseli me povratak u prirodu, prilika da se na miru porazgovaram s Jožinim konjima, obiđem guske i patke, udahnem svježi zrak, a najmanje me veseli to što znam da je pred farmerima težak i zahtjevan put, i znam da će na tom putu netko pokleknuti i ‘puknuti’, ali tako valjda mora biti.

Mia: Ljudi s kojima radim, zrak, životinje, dobra hrana. Loša strana je jedino hladno vrijeme koje stiže.

Foto: Privatni album Kao djevojčica Mia kaže da je imala dječačku fazu, barem po frizuri

Da vas netko zatvori na farmu, koji bi vam poslovi najbolje išli, a s čime biste se najslabije snašli?

Drele: Odrastao sam uz baku na selu, pa se ne bojim poslova vezanih uz preživljavanje na farmi. Iskreno, najviše bih volio završiti kao šef kuhinje jer znam skuhati čušpajz ili ti ga varivo od jedne mrkve, dva krumpira i pola čvarka. Ne bih volio završiti kao povrtlar jer o uzgoju biljaka apsolutno nemam pojma.

Mia: Ja bih se definitivno primila čišćenja i gradnje. Nekako mi je to srodno s onim što i u ovom gradskom okruženju radim.

Koje anegdote sa snimanja posebno pamtite?

Drele: Na kraju prve sezone počastio sam farmere osobnim specijalitetom, zagorskom kotlovinom. Nažalost, ispalo je da tanjur u kojemu sam pripremio jelo ne može proći kroz vrata, pa smo morali jesti u dvorištu, pod svjetlom zvijezda i mjeseca. Jedinstveno i do danas nedoživljeno iskustvo.

Mia: Sve što ima veze sa životinjama je uvijek urnebesno.

Foto: Privatni album Drele je ove godine proslavio 25 godina braka, kaže da je njihova tajna u tome što se ne vide

Što prognozirate u novoj sezoni - puno svađa, prepirki, šefovanja, ljubovanja... :)

Drele: Teško je prognozirati što će se zbit, ljudi su uvijek tajanstveni, a pogotovo farmeri! Jedina je preporuka - gledajte i uživajte, bit će vatreno!

Mia: Sve navedeno i ne nužno tim redom. Farmeri su jako zanimljivi ove godine, a gledatelji će se uskoro imati prilike i sami uvjeriti u to. U farmu ulazi 18 natjecatelja, što je zapravo 18 različitih karaktera, a kako će svi oni funkcionirati zajedno, tko će se isprofilirati kao vođa ekipe, tko će biti glavni pokretač svađa, između koga će zaiskriti, kao i hoće li biti nekih neuzvraćenih ljubavi, bit će svakako zanimljivo za pratiti.

Mia, vi ste više od deset godina, a Davore, vi ste više od 20 godina u voditeljskim vodama. Hoće li vam ikad dosaditi taj posao?

Drele: Budući da ja i ne znam ništa drugo pošteno raditi, očigledno ste osuđeni na mene kao voditelja ‘Farme’! Voditi projekt kao što je ‘Farma’ uvijek je zanimljivo iskustvo, put prepun neočekivanih i iznenadnih prepreka, pa preporučujem da ga krenemo prelaziti zajedno!

Mia: Na televiziji ću ove zime biti dugih 12 godina. Također, početkom 2019. slavimo i deset godina u ‘IN magazin’ obitelji. Šesta je sezona ‘Farme’, uočili ste da trčim na duge staze, tako da se nadam da će ovaj maraton biti dug i zabavan.

Foto: Privatni album Voditelj je uvijek spreman na zafrkanciju, a to, kaže Mia, i nju je osvojilo

Da se ne bavite tim poslom, što biste radili?

Drele: Vjerojatno bih bio nasljednik nekog američkog milijardera, oženio bih se prsatom hostesom i uzgajao činčile, ali nažalost, mene se o tome ne pita.

Mia: Uz posao na televiziji, pišem već skoro deset godina o dizajnu za jedan časopis. S vremenom ću se i produkt dizajnu puno više posvetiti. Zapravo samo je bitno raditi kreativne stvari koje vesele.

Po čemu pamtite voditeljske početke?

Drele: Po silnoj samouvjerenosti da sve mora poći po dobru! Nikad nisam imao tremu, dan-danas nemam pojma što je to. Neki tvrde da je potrebno biti jako glup da ne osjećaš tremu, i ja sam s tom tvrdnjom suglasan.

Mia: Danijel Delale i ja za pultom ‘Red Carpeta’. Prvi liveovi u Showtimeu. Sama u studiju ‘Farme’, petak, live. Trema, adrenalin, nervoza i sreća. Sve se miješa. Osjećam veliki ponos što sam 12 godina na televiziji.

Foto: Nova TV Drele je oduševio sve transformacijima u ‘Tvoje lice zvuči poznato’, osobito ženskim

Davore, vrsni ste kuhar domaćih specijaliteta. S koliko godina je počela ljubav prema kuhanju?

Čim sam prešao s mamina mlijeka na krutu hranu počeo sam osjećati potrebu da svoj i svijet prijatelja oplemenim dobrom papicom. U početku su to bile hrenovke s ajvarom i pekmezom od šljiva, da bi sve kulminiralo današnjim jelima koje pripremam za goste, a radi se o kombinacijama molekularne i ‘raw food’ tehnologije. Za primjer, napravim im krokete od mladoga kozjeg sira i preljev od konzerve za pse!

Mia, kako se vi snalazite u kuhinji?

Odlično kad dođe dio kusanja hrane. Volim hranu i volim razne kuhinje, no ne i biti u ulozi kuhara. To prepuštam iskusnima.

Foto: Luka Klun/PIXSELL Mia s kolegicom Nikolinom Ristović s kojom je vodila ‘Farmu’ 2010. godine

Davore, sa suprugom Michelle proslavili ste 25 godina braka. Je li bilo teško izdržati? :)

Odgovor ne bi bio potpun bez dublje analize i sedmodnevnog seminara na Brijunima, ali u osnovi smatram da je tajna dugotrajnog braka u tome da se muž i žena što manje vide!

Mia, vidite li se u braku? Jeste li zaljubljeni? Kakvi vas muškarci privlače?

Mora se niz stvari poklopiti da se dva karaktera pronađu u ‘gužvi’. Kad se ugledaju-sve je moguće.

Foto: Nova tv S Dušanom Bućanom na setu ‘Farme’ u pauzi

Najgori trač koji ste čuli o sebi?

Drele: Jednom sam u četiri ujutro sjeo u taksi i zaspao istoga trenutka na stražnjem sjedalu. Vozač me probudio negdje u podsljemenskoj zoni, pred vilom od kojih 800 kvadrata, s bazenom i tenis terenom, te savršeno mirno progovorio: ‘Gospon Drele, evo vas doma’! Taj čas sam poželio da je taj trač istina!

Mia: Tko ozbiljan ima vremena za priče koje i nisu priče. Doista? Oni koji ne rade, pričaju. Oni koji ne pričaju, žive.

