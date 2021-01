Američka glumica Dakota Johnson (31), zvijezda filma 'Pedeset nijansi sive' i nastavaka iz serijala filmova o bizarnom 'ljubavnom' odnosu između dokonog bogataša i neiskusne tajnice, gostujući u showu kod kolegice Drew Barrymore otkrila je da se od svoje 14. godine bori s depresijom te da već godinama ide na psihoterapije.

- Ići ću sigurno do kraja života. Morat ću, ali to je dobro jer zapravo nikad ne prestajemo učiti kako biti ljudi. Meni psihoterapije zbilja pomaže i zahvalna sam na tome. Sretna sam i što me okružuju ljudi koji me potiču da govorim o svojim problemima i da se otvorim - ispričala je glumica.

Kazala je i kako je poseban izazov za nju bio period karantene, tijekom kojeg je sudjelovala u online tečajevima psihologije kako bi se lakše nosila sa svojim problemima u novonastalim okolnostima.

Ovih dana Johnson i promovira svoj novi film 'Our Friend', u kojemu glume Casey Affleck i Jason Segel, a mnoge je nasmijala i kad je otkrila kako se povremeno koristila imenom Georgea Clooneyja da bi si osigurala rezervacije u restoranima. Clooneyju to, čini se, nije smetalo.

- Javio mi se jedan dan i rekao: ‘Čuo sam što si napravila’, a ja sam se sledila, ali bio je totalno cool oko toga na kraju - ispričala je.