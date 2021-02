Mirta Miler 'Mimiermakeup' ima tek 23 godine, a već živi svoj TikTok san. Ima više od 2,4 milijuna pratitelja, a sad je postala i članica žirija novog JoomBoos Videostara, u kojem se traže tiktokerske zvijezde. Prijave na show već traju, a do 12. ožujka možete ih slati na; videostar.joomboos.hr. Počela je snimati prije godinu dana, prvo su joj svi govorili da se ostavi ćorava posla, a onda je zbog TikToka dala otkaz i danas na toj društvenoj mreži super zarađuje. I više od prosječne plaće mjesečno, priznaje.

Mimi je, inače, najpoznatija po svojim makeup transformacijama, ali i po neugodnjacima koje ondje dijeli sa svojim pratiteljima. Čak i one najneugodnije priče iz djetinjstva nije joj teško ispričati, a njezini fanovi baš ta videa najviše gledaju. Njene 'storytime' avanture redovito skupljaju i po nekoliko milijuna pregleda.

- Sjećam se jednog neugodnjaka s roditeljima kad sam bila u prvom razredu srednje škole. Dopisivala sam se tad s jednim dečkom koji mi se sviđao na Facebooku. Jedan dan sam uzela obiteljski tablet, na kojem inače svi u obitelji igramo igrice, i preko njega sam se prijavila. I dopisujemo se mi, dopisujemo, dopisujemo... Prošlo je tjedan dana i mama mi ulazi u sobu. 'Mirta, ti imaš dečka?', to je bilo njezino prvo pitanje. Odmah sam se krenula braniti, negirati mogućnost za to što ona govori. Onda me pitala s kim se to stalno dopisujem na Fejsu ako nemam dečka... Postala sam automatski zelena u licu. Priznala mi je da je pročitala sve razgovore, a jedini njezin komentar tad je bio 'Jako zanimljivo štivo.' Ja sam se automatski prisjetila svih poruka koje smo razmijenili i bilo mi je toliko neugodno da tjedan dana nismo razgovarale nakon toga – prisjetila se Mirta u jednom od svojih neugodnjaka.

U svojim pričama često naglašava da je bila buntovno dijete, a u njih često uključuje svoje frendice, ali i roditelje.

- Moj tata je inače jako rijetko odlazio na konzultacije u školi. Ali, onda sam ja jedan dan odlučila da mi se ne da biti u školi zadnjih par sati, otišla sam doma, malo odmarala, gledala filmove. I taj dan je tata, k'o za vraga, otišao u školu. Bio je na razgovoru s razrednicom pa su i mene htjeli pozvati da svi skupa popričamo. Ali, znate već, mene nije bilo. Tata me kasnije nazvao i pitao što radim, gdje sam, kako sam. 'Pa evo, u školi', odmah sam mu odgovorila. 'A gdje si onda bila kad sam ja bio na konzultacijama?' Khm...

Svaka njezina priča ima i pouku na kraju, pa tako svoje najmlađe pratitelje uči da uvijek moraju biti iskreni sa svojim roditeljima i da ne bi baš smjeli raditi ono što je ona radila. 'Učite na mojim pogreškama', jedna je od njezinih poruka na kraju svakog storytime videa. Mirta će sad svoje neugodnjake podijeliti i sa svima koji uđu u Videostar natjecanje, ali ih i naučiti kako da budu što bolji i što više svoji na TikToku.

- Bit ću transparentna prema svima u showu. Ne bih rekla stroga, to je preoštra riječ. Ali ću svima govoriti istinu. Mislim da je istina uvijek najbolja za napredak – ispričala nam je Mirta, koja poziva sve pozitivce, veseljake i zabavljače da se što prije jave na Videostar i uđu u natjecanje za TikTok krunu.

Prijave su otvorene do 12. ožujka, a svi koji se žele boriti za titulu TikTok zvijezde i osvojiti vrijedne nagrade koje uključuju ugovor u vrijednosti 100.000 kuna, 20.000 kuna na potrošačkoj kartici, cool smartphone, TikTok statuu te putovanje na roadtrip po Hrvatskoj s najvećim JoomBoos influencerima, neka se jave što prije. Prijave šaljite na službenu web stranicu: videostar.joomboos.hr i 'zapalite' internet. I P.S., tu su nagrade i za dvoje najkreativnijih sretnika po izboru voditelja – svakome od njih adidas dijeli jedan par precool tenisica!

Prijavi se na Videostar, postani TikTok zvijezda i osvoji nagrade vrijedne 130.000 kuna!