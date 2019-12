Dala mu uvjete: Srpski model želi bebu s nogometašem Reala

Srpski nogometaš i mlada nada Real Madrida Luka Jović (21) u vezi je s plavokosom manekenkom Sofijom Milošević (28) nekoliko mjeseci. Unatoč tome što su kružili tračevi o tome kako je par prekinuo, čini se da nikad nisu bili sretniji, a srpski mediji pišu kako Sofija želi dijete sa sedam godina mlađim frajerom.

To je za Kurir potvrdio bliski izvor para koji je izjavio kako su o bebi već pričali. Navodno Sofija već neko vrijeme nema velikih poslovnih angažmana, pa bi ovo bio idealan trenutak da ostane u drugom stanju.

- Iako njih dvoje nisu dugo u vezi, toliko su zaljubljeni da već planiraju zajedničku budućnost. Stalno su zajedno, ili je Sofija kod Luke u Madridu, ili je on sa njom u Beogradu. Sofija je oduševljena kakav je Luka kao otac, pa sve češće priča kako je vrijeme da se i ona ostvari kao majka. I njemu se sviđa ta ideja jer je toliko zaljubljen u Sofiju i želi s njom osnovati obitelj - priča izvor te dodaje kako je Luka već pozvao Sofiju da se preseli u Madrid, no ona to odbija.

- Smatra da je to prerano, ali ako se trudnoća dogodi, onda će promijeniti mišljenje. Zasad Sofija ostaje u Beogradu, ali će često odlaziti u Španjolsku kod Luke. Njih dvoje su trenutno u Beogradu i najviše vremena provode u Sofijinom stanu na Dorćolu - dodao je izvor.

