Daleka obala se vratila: Iskusni 'galebovi' objavili novu pjesmu

Nakon live singla "Noć je prekrasna" zabilježenog na ovogodišnjem koncertnom spektaklu u Domu sportova, Daleka obala predstavlja najnoviji glazbeni uradak, emotivnu i kompleksnu baladu ''Ni ti, a ni ja'' koja se bavi jednako kompleksnom temom ljubavnih, ali i ljudskih odnosa.

- Jednom sam uistinu volio i trebalo mi je dugo vremena da shvatim da nitko nije kriv zbog našeg razlaza. Već oboje. Naučio sam da je ljubav putovanje bez konačnog odredišta, treba uživati u svakom njenom trenutku - otkriva nam pjevač Daleke obale te autor teksta i glazbe, Jakša Jordes.

- Ni ti a ni ja je jednako kompleksna temom, ali i kao glazbeno djelo. Puno je tu predivnih momenata – od gudačkih dionica, Jadranove elegične solaže na gitari, divnog Zokijevog groovea na bubnju, Hrepinog basa koji lagano plovi kroz pjesmu... do toga da je moja solaža na saksofonu izašla iz prve. Sve je jako emocionalno nabijeno i vjerujem da smo to uspjeli utjeloviti u ovoj pjesmi. - nastavlja.

Svojom sjetnom notom pjesma donosi oproštaj od ljeta i donosi pozdrav jeseni, a Daleka obala snimila je i prateći glazbeni spot na Korčuli u Lumbardi, rodnom mjestu Jakše Kriletića Jordesa, koja savršeno oslikava romantičnu atmosferu pjesme.

U spotu je svatko od dragih sumještana i prijatelja dobio ulogu pa tako i Jakšina majka, a za pamtljive kadrove spota zaslužan je Dinko Čvorić Doringo.

- Snimanje spota za pjesmu 'Ni ti, a ni ja' bilo je jedno prekrasno iskustvo. Bend je predložio da idemo snimati u Lumbardu, meni najdivnije mjesto na svijetu, i time su me zaista nagradili. I hvala im na tome. Doringo je točno znao utjeloviti naše želje, a svi moji prijatelji pokazali su nevjerojatan talent u glumi, pjevanju, plesu... Potpora koju je Lumbarda iskazala kada je Daleka obala došla snimati spot bila je zaista nešto veličanstveno. Uistinu hvala svima, bila mi je neizmjerna čast - kaže Jakiša.

Jakša Kriletić Jordes u posljednje se dvije godine nizom uspješnih singlova i pamtljivih nastupa etablirao kao novi pjevač i frontmen Daleke obale, a pjesmom ''Ni ti a ni ja'' se po prvi put predstavlja kao autor pjesama Daleke obale.

- Bilo je tu mnogo truda i mnogo rada u ovom našem zajedničkom putovanju, ali i emotivnih lekcija koje sam uspješno savladao. Veliki je to bend i publika ga je željna. Jedno vrijeme sam mislio kako sam se našao u potpuno neobranom grožđu. No uz pomoć benda, ali i publike, sve se posložilo na svoje mjesto pa smo tako došli i do ovog trenutka gdje predstavljamo moj autorski doprinos. Za mene je to jedan veliki, emocionalni put - kaže nam.

Nova pjesma, balada "Ni ti a ni ja" najavljuje izlazak novog albuma "Kao sad", prvog studijskog albuma Daleke obale u dvadeset godina! Nema sumnje da su ga fanovi s nestrpljenjem očekivali nakon prvih najavnih singlova u kojima smo imali prilike uživati posljednje dvije godine, poput ''Lipih dana'', ''Od tebe ća'', ''U reggaeu je spas'', ''Cvijeta'' ili naslovne ''Kao sad''.

- Daleka obala i Dancing Bear ovom pjesmom najavljuju prvi studijski album Daleke obale u dvadeset godina, a uz to još planiramo koncertni album koji je dokumentirao fenomenalne trenutke sa koncerta održanog u prepunom Domu sportova u Zagrebu. Ja uvijek govorim da je Daleka obala obećala da će se vratiti. I vratila se. Veća nego ikada! - zaključuje Jakša Jordes.

