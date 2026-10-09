Dalibor je pobjednik 'Večere za 5': 'Nisam ovo uopće očekivao!'

Slavonsko-baranjski tjedan u 'Večeri za 5' donio je brojne ukusne recepte, sjajnu atmosferu i dobru zabavu, no pobjedu i glavnu nagradu mogao je osvojiti samo jedan natjecatelj!

Tjedan je otvorila Biljana koja je zaradila 64 boda, daleko najmlađi kandidat, gejmer Sandro osvojio je visokih 70, a simpatična umirovljenica Spomenka 68 bodova. Jučer je kuhao Dalibor, koji je zasad u vodstvu sa visoka 73 boda!

Foto: RTL

Ovaj 45-godišnji građevinski poduzetnik u Valpovu je dočekao svoje goste s aperitivom i šokačkim šeširom na glavi, a zatim im za predjelo poslužio domaću paštetu od čvaraka, domaću šunku, povrće i prepečeni kruh. Uslijedilo je glavno jelo – perkelt od pijetla, domaća tjestenina sa sirom i preprženom domaćom slaninom, a na kraju i desert – rolada od slavonskih maruna.

Gostima su zasvirali tamburaši, a darovao im je i kulinarske daske s ugraviranim pročeljem valpovskog dvorca.

Foto: RTL

- Predjelo super, glavno jelo fantastično, desert fantazija - bili su samo neki od komentara i Dalibor je sjajnim ocjenama brzo prešao u vodstvo.

Put do pobjede mogao mu je zapriječiti još samo Antun koji je danas kuhao posljednji. Svestrani umirovljenik za predjelo je poslužio kuglice od kruha, jaja, kobasica i začina, pečene u dubokom ulju, uz umak i salatu. Za glavno jelo servirao je pečenog smuđa i štuku uz krumpir salatu, a za desert domaću štrudlu i kesten-pire.

Foto: RTL

No ni dva deserta ni vizualno dojmljivo glavno jelo i simpatičnost domaćina nisu uspjeli impresionirati goste koji su imali brojne zamjerke na okuse i začine te su Antuna ocijenili sa samo 59 bodova.

Pobjednik tjedna tako je postao Dalibor, koji kući odnosi i glavnu nagradu od 1000 eura!

Foto: RTL

- Uzbuđen sam, iznenađen i sretan. Hvala svima puno što su moju večeru ocijenili tako kako jesu i što sam ja pobjednik. Nisam ovo uopće očekivao - emotivno je poručio pobjednik.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.