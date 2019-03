Dalibor Petko snimio pjesmu: 'Posvetio sam ju roditeljima...'

KAD MAGLE KRENU... dragi svi, snimio sam svoju prvu pjesmu u karijeri. Ne odlazim u pjevače, ne brinite, ovo je tek mali izlet. Pjesmu posvećujem svojim roditeljima Katici i Stjepanu, povodom 50 godina braka. Link na spot imate u opisu profila. Želim se zahvaliti @tihomir_ivanetic i cijeloj ekipi @rockokoprodukcija te autoru Željku Zovku na predivnoj pjesmi. @marko_zeljkovic i njegova ekipa jer samo oni mogu napraviti spot za ovakvu pjesmu. Hvala mojoj @djordjija1 i ekipi @husarandtomcic na strpljenju te @branimirmihaljevic što je ubio svaki moj strah. Naravno hvala @zelimirbabogredac i @croatiarecords na podršci kakvu samo mogu poželjeti, te mojim @terzijatamara i @dunkidunki na pomoći. Nadam se da će vas naše Magle vratiti u neka nostalgična vremena i pobuditi poneku emociju. Jer kako kaže pjesma ‘srce ne zaboravlja’ ❤️ #kadmaglekrenu #petko #rockokoorchestra #singing #debut #single

