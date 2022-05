Dalmatinka je prvi finalist prve sezone showa 'Masked Singer'

Prvi nastup polufinalne epizode 'Masked Singer' otvorile su sve četiri maske koje su preostale - Meduza, Torpedo, Ajkula Drakula i Dalmatinka. Otpjevale su hit grupe ABBA 'Mamma Mia', a na kraju im se pridružila voditeljica Antonija Blaće (42).

Prvi je nastupio Torpedo s pjesmom Zdravka Čolića (70) 'Pjevam danju pjevam noću'.

- Malo sam povezao, ove slušalice na maski, mogao bi biti sportski komentator, moj prijatelj Drago Ćosić - rekao je Enis.

Ida je zaključila da je to David Skoko jer kuha, vozi motor i roker je. Antonija je pak rekla da je ispod maske Torpeda redatelj Dalibor Matanić, a Borko ga je proglasio Nenom Belanom.

Meduza je nastupila druga s pjesmom Alicie Keyes 'Fallin' te oduševila detektive.

- Bolja si od Alicie, pa gdje ti je kraj?! - upitala je Meduzu Ida. Enis je rekao da je Meduza Vanda Vinter iako nije bio sto posto siguran.

- To bi mogla biti Nika Turković - rekla je Ida.

- To je moja draga prijateljica koja pjeva portugalske pjesme, Jelena Radan - siguran je bio Borko. Antonija je pomislila da je ispod maske Lu Jakelić.

Ajkula Drakula 'zapalio' je studio svojom izvedbom pjesme Borisa Novkovića i Dine Dvornika s navijačkom pjesmom 'Malo nas je al' nas ima'.

- Ja sam gotovo uvjerena da se radi o nekom bivšem sportašu, jer tko može biti toliko visok osim sportaša. Ja mislim da je to Dino Rađa'' razložila je Mandić. Borko je bio zbunjen.

- Ja ne znam uopće tko bi to mogao biti - Ida je zaključila da je to također sportaš, Željko Mavrović. I Enis je rekao da je sportaš i to košarkaški trener Jasmin Repeša.

Posljednja je nastupila Dalmatinka s Madonninom pjesmom 'Like A Prayer', a detektivi su zaključili da ih ponovo nije razočarala.

Antoniju je asocirao jedan od tragova na pjevačicu Emiliju Kokić, a Ida je dala prijedlog da je Dalmatinka Ana Gruica.

- To je netko tko se dobro kreće u štiklama i nisu joj strane pozornice - rekla je Ida, a Enis je kao iz puške rekao da je to Lidija Bačić. Borko je rekao da je Lidija Bačić njegova rodica i da on genetski osjeća njezine pokrete, pa se tako složio s Enisovim mišljenjem.

Nakon što su svi otpjevali svoje pjesme, Antonija je otkrila da je Torpedo imao najviše poraza kroz emisiju. Na publici je bilo da odluči s kim će od preostale tri maske Torpedo ići u dvoboj. Odlučili su se za Dalmatinku.

Torpedo je prvi nastupio s pjesmom pjevačice 90-ih Kassandre, 'I Gotta a feeling'.

- Hvala što si nas vratio u djetinjstvo - rekao je Torpedu Borko. Enis je odustao od Drage Ćosića pa je rekao da je to Sandi Cenov.

Dalmatinka je druga nastupila, a publiku je digla na noge izvedbom grupe Queen 'I Want To Break Free'.

- Super si otpjevala Freddyja - pohvalila ju je Ida.

-Ti si fenomenalna pjevačica - rekao je Dalmatinki Enis. Ida je rekla da bi to mogla biti i Nina Badrić, a Antonija se nadodala na Idu te rekla da je Nina pjevala s Emilijom pjesmu 'Ja sam vlak'. Enis i Borko su se složili sa Idom da je ispod maske Nina Badrić.

Publika je odlučila da je prva maska koja ide u finale prve sezone 'Masked Singera' Dalmatinka!

