Dame stigle na imanja! Ruža je hladnija prema Iliji, a Ivo morao naći smještaj: Posvađao sam se

Nakon prvih susreta i nekoliko zajednički provedenih dana, sedmorica farmera u showu 'Ljubav je na selu' odabrala je kandidatkinje koje putuju na njihova imanja. Prvi svoje odabranice čeka Ilija u Gračacu, gdje putuju Marija, Mirjana i Ruža.

- Ilija i ja imamo neke simpatije posebne, ali ajmo pustiti vremenu da iskaže što će se dogoditi - priznala je Marija.

Uzbuđeno je stigla i Mirjana, koja je četrdeset godina živjela u Melbourneu, a nedavno se u Hrvatsku vratila zbog sina koji joj je najvažniji u životu, no na život u Rijeci još se privikava.

- Moj život u jednoj riječi – tornado. Izabrala sam Iliju jer mi je izgledao kao šaljivdžija... Ja sam i staromodna, i divlja, znam biti i prosta, i fina – ako spavam. Ilija, puno sreće... Želim ti da izabereš najbolju, najbolja sam ja - komentirala je u svom stilu.

Ruža: 'Moja veza s Ilijom je svježa'

Dolasku na imanje raduje se i Ruža koja se već na prvim tulumima ljubila s farmerom.

- Danas, sa 65 godina, imam pravo na sve, i na ljubav, i na dodire, i da uživam u životu s jednim partnerom ili da ih mijenjam, i to imam pravo. Nema granica danas. Moja veza s Ilijom zasad je svježa, ništa neću planirati. Znam da će me favorizirati, ali ja ću to pokušati na sve načine da izbjegnem. Zvao me i po deset puta, ja mu se nisam javljala - poručila je.

- Neke su promjene došle kod nje, ja ne znam koje su - zabrinuto je komentirao farmer.

- Vrlo sam sigurna u njegove osjećaje prema meni, ali nisam sigurna u moje osjećaje prema njemu - poručila je.

Farmer ih je dočekao uzbuđeno i pomalo zbunjeno, a Mirjana se žalila što sama mora nositi kofere.

- Htio sam je poljubiti francuski, a ne kao tetku - razočarao se farmer što je Ruža bila suzdržana.

Ilija je svoje dame traktorom dovezao do kuće, a za njih je pripremio ruže, pa čak u dvorištu postavio i bazen.

Valentina: 'Ne znam vidim li se kod Tonija'

U Ceriću, nestrpljiv je bio i Toni, kojemu stižu Valentina, Antonela i Vivien.

- Zasad smo super, čujemo se, a sad za nešto dalje, nisam sigurna bi li ja, koja sam živjela na nekim skroz drugačijim lokacijama, bi li se mogla vidjeti da živim tamo - poručila je Valentina pa dodala:

- Što se tiče muškaraca, ima ih puno, ali uvijek nešto ne štima. I kad bi netko znao sa mnom, bilo bi mu lijepo. Ali jednostavno, dosad još nije naišao neki koji baš zna sa mnom. Rekla sam – pokušam još jedanput i to je to. Ako ne upali, onda ću biti sama do kraja života.

- Nadam se da će mi se dogoditi ljubav u Slavoniji - poručila je Antonela pa dodala:

- Životna želja mi je da imam dva sina.

Iz Novog Sada stiže glazbenica Vivien, koja ističe kako se kroz glazbu bori kroz život:

- Ja ću biti ja, pa što se dogodi, dogodi se. Nikad ne razmišljam unaprijed.

Toni je dočekao djevojke pićem dobrodošlice i buketom, a one su bile i više nego zadovoljne: 'Stvarno džentlmenski!'

- Mislim da su cure spremne za modne revije, ali nešto ćemo im smisliti da rade - poručio je Toni kad je vidio njihove kofere.

Brankica je oprezna

Za susrete je bio spreman i Darko, koji je odabrao Brankicu, Anamariju i Gabrijelu.

- Ja u ljubav uvijek vjerujem i nikad ne odustajem. Ne bih se željela previše zaletavati, ali očekujem 80% da bi se moglo nešto dogoditi - priznala je Brankica.

- Svidio mi se jer zna što hoće. Mislim da sam baš ja ta koju on treba - poručila je Anamarija.

Na putu do svog farmera, tri su dame vrijeme iskoristile za tračanje, a zaključile su da ga još nisu do kraja pročitale.

Uzbuđeni Darko svojim je odabranicama pripremio bukete, kolače i zdravicu, a one njemu darove.

Ivo je u Puli također željno iščekivao Katicu, Milenu i Tamaru.

Katica je priznala da su je muškarci u životu prilično razočarati, no u ljubav još vjeruje.

- Rekla bih da je Ivo moja potpuna suprotnost. On je više pužić pod kućicom, a ja mačka koja prede oko njega. Kockam, tu sam na ruletu - u svom stilu dolazak na farmu najavila je Milena.

- Osjećam s njegove strane da se već nešto događa, a ja sam još malo oprezna jer ne bih htjela biti povrijeđena. Voljela bih biti stvarno voljena i ljubljena - poručila je emotivno Tamara, priznavši da joj je Ivo nedostajao.

Ivo se sukobio s bližnjima

Voditeljica Anita Martinović prva je dočekala dame, one su priznale da misle kako će Ivo biti jako nervozan, a Tamara je otkrila kako joj je već na spojevima obećavao zajedničku budućnost, no ona je oprezna.

A dobro raspoloženje malo je pokvario Ivo nenadanim vijestima:

- Bio sam spreman, ali došlo je do naglih nekih zaokreta i promjena vezanih uz boravak tu. Došlo je do 'sukoba' između mene i mojih. U početku sam imao podršku, poslije toga su mi okrenuli leđa. Previše bi bilo tri žene odjednom dovesti u kuću. Ali već sam sredio drugi smještaj! Žao mi je, ispričavam se.

- Imaš našu podršku, ok, sve u redu - kazala je Milena svom farmeru.

