Damir Kedžo objavio novi spot: 'Konačno imam brzu pjesmu'

Pjevač Damir Kedžo (31) ovih je dana predstavio brzu, drsku, seksi i plesnu pjesmu 'Šuti, a kako kaže, spot su snimili u jedan dan.

- Trajalo je cijeli dan, ali uspjeli smo. Bila je zaista dobra organizacija. Cure u spotu su genijalne plesačice pa je sve išlo brzo. Moram priznati da sam se i ja brzo snašao vjerojatno zato što imam iskustva u glumi kroz mjuzikle u kojima sam sudjelovao pa sam dobro reagirao na upute redatelja - ispričao nam je. Foto: promo

Prije ove verzije pjesme koju znamo, promijenio je tri producenta jer je u glavi imao viziju kako bi pjesma trebala izgledati i od nje nije htio odustati. Tekst za pjesmu napisala je Antonija Šola, koja uz Dominika Žagmeštera potpisuje i glazbu dok je aranžman i produkciju radio Igor Ivanović. Foto: promo

- Antonija i ja našli smo se u studiju, zapjevao sam i znali smo da je to to. Na prvu nam je dobro zvučalo. Bilo je samo bitno kako sve to lijepo upakirati, napraviti super aranžman. Antonija je genijalna žena, iznimno vješta s tekstom - istaknuo je. Glazbenik smatra da se u Hrvatskoj rijetko kad riskira, a on je osoba koja voli izaći iz zone u kojoj 'pliva kao riba'. Foto: promo

- Volim to što imam mogućnost napraviti nekad nešto drugačije. Da nisu samo balade. Ljudi kada dođu na moj koncert očekuju uglavnom balade i dobiju ih, ali ja volim i želim pjevati i brze pjesme. Želim da ljudi sa mnom pjevaju i plešu. Konačno uz svima poznatu “ 365” sad imam i jednu novu brzu i energičnu pjesmu. Biti ćeš ih ubrzo još. - kazao je Kedžo i nastavio; Foto: promo

- Surađivao sam s vrhunskim timom ljudi koji znaju svoj posao i kojima vjerujem te stojim iza ove pjesme i spota u svakom dijelu. Hvala Replayu što nas je sve vrhunski obukao, Viktoru Dragi na stylingu osmišljenom do svakog detalja za toliko različitih žena i moju malenkost, Lite prom timu na posebno dizajniranoj rasvjeti i specijalnim efektima. Helena, Martina, Ena i Adriana, uživao sam snimajući s vama i siguran sam da će uživati svi koji pogledaju ovaj spot. Sretan sam jako - rekao nam je Damir u jednom dahu neposredno pred izlazak pjesme i spota. Pjevač bi u budućnosti htio ostvariti suradnju s Doris Dragović (57) i Frankom Batelić (26).