Damir Kedžo otkrio nam svoje favorite na Eurosongu: Nadam se da će Let 3 zavrŠČiti u finalu

Jako mi je bila teška ta glava koju sam nosio na ramenima. Morao sam svaki pokret kontrolirati da ne bi pala. Najveći problem je vidno polje, ja sam gledao kroz rupicu vrata Tovara. Treba znati osvijestiti gdje si u prostoru, kaže Damir Kedžo (35).

Foto: RTL

'Tovarić sa sela', kako je pjevao u subotu u finalu izmijenivši stihove Severinine 'Djevojke sa sela', u drugoj sezoni 'Masked Singera' pobijedio je Zorana Šprajca aka Medu. Borba je bila tijesna. Medo je oduševio izvedbama Boba Marleya 'Three Little Birds' i Vojka V 'Ne može', ali Kedžo je digao na noge publiku hitom Mate Miše Kovača 'Poljubi zemlju'.

- Kad su mi ponudili da sudjelujem u showu, odmah sam prihvatio. Jako mi se sviđalo kako to vani izgleda, posebno jer je vani sudjelovala i Anastacia, meni najdraža pjevačica - kaže Kedžo, koji se i ozlijedio u showu.



- Upravo imam ožiljak iznad lijevog oka. Nas voze vozači s lokacija koje javi produkcija, najčešće su to parkirališta, gdje bih ostavio auto i poslije bi me vozač pokupio. Ušao bih u kombi dok vozača nema i presvlačio se u masku, a na kraju dana vraćali su nas na isto to mjesto. Tako me vozač vratio na parkiralište i stao kraj mog privatnog auta, pa nisam mogao izaći. Zvao sam produkciju, ali se nitko nije javio, pa sam odlučio izaći i skrivati se od vozača. Kako sam krenuo šuljati se oko svojeg auta, tako sam se sagnuo ispod retrovizora. Čim se vozač pomaknuo, naglo sam se dignuo i udario u retrovizor. Uz to, žurio sam na vjenčanje, pa sam se još premišljao hoću li otići na hitnu to šivati, ali uzeo sam maramicu i pokušavao zaustaviti krvarenje - priča.

Osjećao se, kaže, kao da ima 'malu, prljavu tajnu'.

- Sestra me često pitala kamo idem jer mi je čuvala psa, a ja bih samo promrmljao, na što bi ona rekla: ‘Aha, Tovar’. Od nekih ljudi ne možeš sakriti - šali se.

Foto: RTL

Već je dogovorio gledanje Eurosonga s 'detektivkom' iz showa Antonijom Blaće.

- Ona i njezin suprug to vjerno prate, pa smo dogovorili da oni naprave party. Čak mi je rekla i da će isprintati tablice za glasanje - kaže Kedžo, čiji je veliki favorit pjesma 'Tattoo' od Loreen, kao i Finska, Armenija i Slovenija.

- I Let 3 je genijalan s ‘Mamom ŠČ!’. Mislim da će napraviti pravi scenski nastup. Nadam se da ćemo biti u finalu, svima je to želja - dodaje. S pjesmom 'Zbog tvojih pogleda' nastupit će u lipnju na CMC festivalu. Priprema novi singl i čeka ljetne nastupe.

Foto: Dario Njavro za HRT

Najčitaniji članci