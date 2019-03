Damir Martinović Mrle: 'Naše ribe su dobro koštale Slovence'

Dečki iz grupe Leta3 i danas se rado sjećaju gostovanja na slovenskoj nacionalnoj televiziji kad su umjesto kravata oko vrata 'objesili' ribe.

- Ima od toga barem deset godina, ali i dalje je urnebesno smiješno. Znam da je bila neka priča oko Piranskog zaljeva i prepucavanje Slovenije i Hrvatske oko njega. Stavili smo jako velike ribe oko vrata kao kravate, velike palamide, tako da su izgledale kao kravate. na čelo smo stavili golemu šahovnicu, kao što to rade pravi Hrvati, a u guzicu smo stavili ružu. Tako smo odsvirali, sve je išlo uživo. Samo smo htjeli isprovocirati Slovence - prisjeća se Damir Martinović Mrle (57).

Možda nije uspio naživcirati drage nam susjede, ali direktora televizije jest.

- Čovjek je umalo dobio infarkt. Išli smo uživo i on tu ništa nije mogao napraviti, ali je zato nazvao producenta da izbaci naš dio kad bude repriza. On je to odbio jer je zagovarao slobodu medija pa je dobio otkaz. Koštale su ga naše ribe - kaže nam Mrle.

