Damir Urban otkrio je što mu to stvara nelagodu: 'Nije lijepo, ali supruga mi pruža sigurnost...'

Iako je više od 30 godina na glazbenoj sceni, Damir Urban (55) priznao je kako se i dalje nije naviknuo na svjetla reflektora.

- Ja sam nervozan tip i sve skupa mi ovo stvara nervozu, znam da je to suludo jer se bavim poslom gdje bi to sve trebalo biti normalno, da sam već otupio na te stvari, ali nisam - rekao je za IN magazin.

Velika podrška mu je supruga Milica, s kojom je 17 godina u braku.

- Neugodno mi je zapravo, ne mogu reći da mi je lijepo, tako da kad nju, kad uspijemo sredit djecu, čuvanje, kad stariji sin pristane i punica i moja mama da čuvaju, onda je ona u mogućnosti da mi dođe pomoći. Onda ja zapravo zaboravim na sve okolo i imam nju pored sebe i ja sam safe - objasnio je.

Foto: ILUSTRACIJA/Davor Puklavec/PIXSELL

Milica je fakultetska profesorica i fotografkinja. S Urbanom je surađivala na videospotu za pjesmu 'Sama'.

- Naravno da ona uživa u zajedničkom radu, u tome da kreiramo skupa, ali ona ima svoj posao, ambicije, karijeru, ima i predaje. To je strašno veseli predavat studentima. Trudim se zapravo naći pravu mjeru u tome i da ne stavljam sebe u prvi plan, svoj potrebe i želje.. A da je po meni isključivo, radili bi nešto zajedno svaki dan - rekao je pjevač.

Foto: ILUSTRACIJA/Davor Puklavec/PIXSELL

Dotaknuo se i dugogodišnjeg prijateljstva sa Zlatanom Stipišićem Gibonnijem (55).

- On kao čovjek koji stvara, koliko se trudi, koliko mu je stalo.. Želim bit takav, nadam se da sam barem dijelom takav - zaključio je.