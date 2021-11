Nisam imao najjasniju strategiju, ona se godinama mijenjala, ali sam prvo napisao posljednju knjigu u trilogiji ‘Ja sam’. Dakle počeo sam od kraja. Najteže je napisati dobru prvu rečenicu. U ovoj trilogiji ima pet takvih mjesta: početak prologa, početak prve knjige, druge, treće i na kraju početak epiloga.

Izjavio je to Damir Uzunović, čija je knjiga “Ja sam” ušla u polufinale Književne nagrade Fric.

- U knjizi se u jednom trenutku otkrije zašto je moj otac bio takav, zašto ga često nije bilo, zašto je nestajao. U romanu sam spomenuo 500 likova. Neki od njih su izmišljeni, a neki nisu, a tako je i s događajima. Tom rečenicom otvaram knjigu, morao sam se na neki način ograditi. Jedan od glavnih likova je i moja majka i imao sam priliku njoj i sestri pročitati epilog. One su se šokirale. Ali su rekle da, ako je to moja volja, one će to poštovati. A sestra je još rekla: ‘Ne mogu vjerovati da si nas tako opisao na malo prostora’. Odgovorio sam da nitko od nas ne zaslužuje više nego malo prostora. Uglavnom, na kraju knjige postaje jasno i zašto sam joj dao naziv ‘Ja sam’. To je ono mjesto za koje je književna kritičarka Jagna Pogačnik rekla da tu ‘emotivno ubijam čitatelja’ - rekao je autor.

IZDAŠNA NAGRADA

”Ja sam” je kombinacija autobiografske fikcije i svojevrsne literarne posvete ocu i majci, ali i rodnom Sarajevu. U romanima koje smještamo u žanr Bildungsromana, kakvim nam se i ovaj čini, podrazumijeva se nekoliko stvari - da pripovjedač uspije artikulirati odgovarajući glas kojim se ostvaruje uvjerljivost te da je u romanu primjetan pripovjedačev razvoj.

- No opsežan roman ‘Ja sam’, kombinacija autobiografske fikcije i svojevrsne literarne posvete ocu i majci, ali i rodnom Sarajevu, posve bi sigurno mogao baš u svim smislovima nadoknaditi tu stvaralačku pauzu. Priča o sebi kao odgovor na pitanje o smislu života, tako ćemo tragom uvodnog citata Györgyja Konráda usmjeriti početak čitanja romana - rekla je predsjednica žirija Nagrade Fric Jagna Pogačnik.

Ovogodišnja Nagrada Fric, kojom se bira najbolje prozno djelo objavljeno od srpnja 2020. do srpnja 2021., prvotno objavljeno kod hrvatskog nakladnika, na jeziku za koji nije potreban prijevod, zbog čega nagrada nije usko nacionalno nego i regionalno usmjerena, prva je njezina svečana obljetnica - petogodišnjica. Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe. Sljedećih dana imat ćete priliku na Facebook stranicama 24sata, BestBooka i Nagrade Fric slušati i gledati intervjue sa svih 14 autora, koje će voditi koordinator nagrade Kruno Lokotar. Proglašenje finalista, tj. užeg izbora Nagrade Fric, bit će u četvrtak, 25. studenog, na pulskom sajmu knjiga. Pobjednik će, osim Žiroskopa, dobiti 75.000 kuna u bruto iznosu.

'TREBALO JE OSTVARITI SE'

- Ne znam je li itko imao sretno djetinjstvo i kako se ono opisuje. Moje je bilo raznovrsno, nije bilo bezbolno, stradavao sam. Mi, ljudi, imamo potrebu za autorefleksijama, ali nam ih netko mora ponuditi. Netko nema način da se izrazi ili da donese pred nas svu tu silu ogledala u kojima ćemo iznijeti autorefleksije. Pretpostavljam da mi je zbog toga trebalo toliko vremena da se ostvarim - rekao je književnik.