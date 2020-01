Damira: 'Intirganta je politika, sretna sam što nisam u njoj...'

Novinarka informativne emisije RTL-a Damira Gregoret (33), koja je za ovogodišnje predsjedničke izbore predstavljala rezultate izlaznih anketa i DIP-a, ističe nam kako je njezin posao intenzivan i da kroz njega, objašnjava, sazrijeva nešto brže. U poslu, otkriva, ne može isključiti emocije.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ali one su po strani, u fokusu - zdrava logika - kaže nam Damira i dodaje:

- Koliko god je intrigantno iz prvog reda promatrati te, više ili manje, ali uglavnom mutne političke vode, shvatiš koliko si sretan jer nisi dio njih. Intenzivno razdoblje za nju bila je kampanja za predsjedničke izbore, u kojima se svaka, kako je izjavila, pa i novinarova, riječ dodatno 'važe'.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ne bude sve svaki put idealno ni onako kako si zamislio i to te ljudski i profesionalno opterećuje. No san mi je miran jer sve mjerim istim metrom, a to je u novinarstvu najvažnije - rekla je. Politiku definira kao umijeće mogućeg, a za ovogodišnju kampanju komentira da je mnogo toga razotkrila ali sada, kada su ti izbori završili, ističe, još je više pitanja otvoreno.

Damira prati svaki korak naših i stranih političara, a zbog opisa posla znala je imati neugodne situacije s vodećim ljudima na vlasti.

- Neprimjerenih reakcija sigurno ima u svakom poslu i to se uglavnom svede na vlastito postavljanje. Svatko od nas postavlja granice izvan kojih ne dopuštaš da itko ide, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu. Sigurna sam da su moje svima jasne - uvjerena je Damira. Kad pobjegne od realnosti, novinarka vrijeme voli provesti uz dobru knjigu, film ili izlet, a nekad i bez svega toga samo odluta u mislima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Kakva sam privatno, bolje će ocijeniti drugi, nisam neozbiljna, ali sigurno sam opuštenija i vedrija nego što to mogu biti dok pričam o politici - izjavila je. S motivacijom, kad je loše volje, objašnjava, nema problema jer radi posao koji je intenzivan, ali ga zaista voli. Osim poslovnih uspjeha Damiri ide i u ljubavi.

Prije šest godina udala se za bivšeg urednika i voditelja informativne emisije 'RTL Danas' Igora Bobića (43) koji danas radi na N1 televiziji. Damira i Igor zaljubili su se prije 2012. kada je novinarka iz rodnog Splita prešla u redakciju RTL-a, gdje joj je Igor bio šef. Rad na istome mjestu za Damiru je bila i prednost, ali i nedostatak.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ali već gotovo godinu i pol, otkad ne radimo zajedno, ne vidim baš nikakvu promjenu ni razliku - kaže. U kolovozu 2014. par je dobio kćer Bianku, koja im je, kako je izjavila Damira, potpuno promijenila život.

- Uz nju i s njom sve ima smisla. Iako i dalje ne mogu vjerovati da će na ljeto napuniti šest godina, prebrzo mi idu te njezine godine - istaknula je novinarka, koja sa suprugom uspije uhvatiti tek malo vremena za zajedničko druženje.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Nisam tražila osvajača nego partnera i mi tako funkcioniramo. Vremena nikad nema za sve što bismo htjeli, ali se trudimo ukrasti tu i tamo večer za sebe. Kazalištu dajem prednost pred kinom - rekla je novinarka. Jedan od ciljeva u novoj godini joj je početi trenirati i brinuti se za tijelo, kako nam objašnjava, zbog zdravlja.

- Fizički izgled u ovom je poslu samo jedan od faktora - zaključuje Damira.

