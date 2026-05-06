Danas se timovi 'Igre chefova' moraju iskazati ribljim jelima: Radimo što znamo, pa što bude

Danas timovi 'Igre chefova' pripremaju večeru za predstavnike Metroa. Mentori timova prvo će odabirom jednog od tri konopa pred sobom 'upecati' ribu s kojom će njihov tim pripremati jelo. Toni i Tibor otvoreno će priznati da bi voljeli pripremati zubaca, a Stiven će, pak, izraziti želju za pripremanjem cipla. Tiboru će se želja ostvariti pa će sivi tim pripremati zubaca, plavi tim cipla, a crveni tim arbuna.

„Cipal je jedna siromašna riba, ali mi s Neretve je lovimo, puna ih je Neretva tako da smo Luka i ja odmah dobili ideju“ komentirat će Ivan, a Tibor reći: „Moram priznati da mi je malo laknulo kad smo dobili zubaca. Ponajviše zbog toga što mislim da je i tim priželjkivao zubaca i mislim da su sad dobili jednu dozu samopouzdanja - ono što su priželjkivali to su i dobili.“

Foto: Maja Bota Strbe

Plavi tim odlučit će se pripremati jelo u kojem će glavna komponenta biti brudet za koji je mentor plavog tima ponosno rekao kako je osnova kulture u Dalmaciji.

„Ja imam neku viziju jednostavnih okusa koje svi znamo. S obzirom na to da nas je samo četvero odlučili smo ići na neku dobru jednostavnost. Mislim da je to trenutno najlukaviji potez koji bi mogli napraviti“, najavit će chef Tibor.

U crvenom timu kao prirodni autoritet uz chefa Stivena istaknut će se i Mate pa će Dejan komentirati: „Mate je chef već dugo godina i zna što radi. Jednostavno zna voditi tim, zna voditi ljude i nitko nema ništa protiv toga i nitko od nas u timu ne misli da je to loše. Ovo su timski izazovi, mi moramo bit tim. Ako ćemo ovdje igrati jedni protiv drugih, u ovakvim izazovima, uzalud nam sve.“

Foto: Maja Bota Strbe

„Ne bih rekao da sam tu najbolji, svugdje sam podjednako dobar, ali najviše volim raditi s ribom“, reći će bez lažne skromnosti Mato, a Ines priznati kako uopće nema iskustva s pripremom ribe te kako je sretna što je u crvenom timu još uvijek puno članova pa ima više ljudi koji znaju filetirati i dobro pripremiti ribu.

„Majko moja koliko sam stvari stavio“, komentirat će chef Toni Boban kad shvati koliko je komponenti predvidio za jelo plavog tima, a Tibor Valinčić reći: „Idemo bez očekivanja, bez podigravanja. Radimo to što znamo, idemo kuhati pa što bude - bit će!“

„Napokon je došao dan da i ja preuzmem ozbiljniji dio posla od tima - znači, filetiranje i sama termička obrada ribe. To me jako veseli jer ću imati priliku pokazati neke svoje vještine koje možda još nisam imao priliku pokazati“, priznat će Daniel.

Foto: Maja Bota Strbe

Danas će timovi kuhati za predstavnike Metroa, koji će odlučiti koji tim će biti pošteđen eliminacija. Individualni eliminacijski zadatak bit će posebno izazovan jer će kandidati imati samo dvije minute za nabavku namirnica za pripremu jela, a za svaku namirnicu koju će uzeti, a neće iskoristiti, oduzet će im se po jedan bod od ukupno osvojenih za jelo.

Ne propustite novu epizodu 'Igre chefova' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.