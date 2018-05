Daniel Beni se vraća na scenu, ali ovog puta bez grupe Teens

Ova 2018. godina mi je zasad super. S novim bendom snimili smo nove pjesme i spotove, a za desetak dana bih trebao dobiti sina, otkrio nam je Daniel Beni (34).

Riječanin je krajem devedesetih bio frontmen grupe Teens. Tri albuma su prodali u više od 30.000 primjeraka, a 2000. godine osvojili su Porin za novog izvođača. Beni je potom uzeo kratku pauzu, zaposlio se i u slobodno vrijeme opet posvetio muzici.

Foto: Promo

- U principu nisam otišao iz glazbe, samo sam uzeo odmak od javnosti koji je trajao otprilike dvije godine. Bilo je dosta burno u vrijeme Teensa, ali i sjajno iskustvo. No trebalo mi je odmora - rekao je Beni.

D’Beni bend je zajedno sedam godina. Prije nešto više od godinu dana počeli su snimati autorske materijale. U pjesmi 'Što mi lutko radiš', za koju su snimili spot, 'pojačao' ih je Denis Dumančić (48), pjevač Letećeg odreda.

Foto: BANGA

- Godinama smo prijatelji i idealan je za ovu pjesmu koja je zabavna i u kojoj se jedna žena poigrava s dva muškarca. Sad ćemo se bazirati na pop-rock, preferiram takvu muziku - objasnio je Beni. Kaže da ga mnogo ljudi još povezuje s Teensima, popularnost iz tog doba još je ostala.

- Tad su bili djeca, a sad su to odrasli ljudi od 30-ak godina, no zbog Teensa je lakše doprijeti do njih. Iako je sad sve drugačije. U to doba smo slušali druge koji su odlučivali umjesto nas jer smo bili premladi. Sad sami odlučujemo - dodao je Beni. Dosad su napravili tri autorske pjesme, no za veće nastupe, kaže, još je prerano, iako i sad imaju puno poziva za svirke. Ljeto im je 'pokriveno'...

Foto: Viviana Lokmer Sulina POPULARAN Zbog popularnosti Teensa, Daniel tvrdi da mu je danas lakše doći do publike

- Ne ide ništa preko noći. Prvo ćemo napraviti još jekoliko pjesama, pa album i tek onda možemo razmišljati o promocijama i nekim velikim nastupima - kaže Beni. Kako kaže, krenulo ga je u životu, D’Beni bendu ide sve bolje, a vrhunac će mu biti uskoro, kad će prvi put postati otac. S Barbarom (31) u braku je pet godina, neko vrijeme su priželjkivali dijete, a želja će im se uskoro i ostvariti.

Foto: Dario Njavro/HTV

- Još nemamo ime za sina, no ima još vremena, stignemo smisliti nešto baš uoči rođenja. Veselimo se jako, sad smo već nestrpljivi - kaže Daniel. Sestrična Claudia Beni (31) pjevala je u početku u Teensima, a prvi album snimila je sa samo 16 godina. S pjesmom 'Više nisam tvoja' bila je 2003. na Eurosongu i završila na 15. mjestu. O ponovnoj suradnji još ne razmišljaju.

Foto: PIXSELL

- Claudia se sad posvetila majčinstvu, ima dvogodišnje blizanke i uživa s njima - rekao je Daniel.