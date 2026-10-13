Daniel Craig je kupio pub u Londonu pa saznao da je 'uklet'

Glumac Daniel Craig (58) postao je suvlasnik 250 godina starog londonskog puba The Horseshoe, za koji se vežu priče o duhu koji navodno obitava u njegovu podrumu.

Pub se nalazi u četvrti Clerkenwell, a Craig ga je kupio s nekoliko poslovnih partnera. Među suvlasnicima su Nick Jones, vlasnik ugostiteljskog brenda Soho House, Charlie Carroll, osnivač lanca restorana Flat Iron, te Justin O'Shea, kreativni direktor Craigova brenda piva Bad Belze.Zanimljivo je da se priča o navodnom duhu pojavila nakon kupnje puba. Prema tim pričama, u podrumu objekta obitava duh krvnika po imenu Gilbert.

Foto: DAHU

- Ne vidiš ga. Osjetiš ga - navodno je rekla osoba upoznata s pričom o duhu.

Craig, čini se, nije previše zabrinut zbog neobičnog stanara. U razgovoru za The Times našalio se da bi mu možda trebao ostaviti piće.

- Ne znam što pije, ali možda ćemo mu morati ostaviti kriglu dolje. Evo, Gilberte, izvoli - rekao je glumac.

Za Craiga je ulazak u ugostiteljski posao svojevrsni povratak korijenima. Njegovi roditelji i djedovi i bake vodili su pubove u njegovu rodnom kraju, u grofoviji Cheshire, pa je ondje proveo velik dio djetinjstva.

"No Time To Die" (2019) | Foto: Nicole Dove/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

- Odmalena sam odrastao u pubovima. Znate, bilo je tu uspona i padova. Poznajem i dobre i loše strane tog posla - ispričao je za The Times.

Prisjetio se i večeri koje su znale potrajati do kasno u noć, osobito na Staru godinu, kada su se organizirala druženja nakon službenog zatvaranja lokala.

Kao dječak često je razgovarao s gostima, osobito u vrijeme ručka, i slušao njihove priče o svakodnevici.

- Ljudi dolaze u pub kako bi razgovarali o onome što im se događa, možda čak i o svojim problemima. To je mjesto na kojem se mogu otvoriti - objasnio je glumac.

Craig planira obnoviti The Horseshoe, no naglasio je da ga ne namjerava pretvoriti u moderan gastropub. Želi zadržati njegov karakter i duh tradicionalnog britanskog puba.

Craig je tijekom 15 godina utjelovljivao slavnog agenta 007, a nakon oproštaja od te uloge nastavlja nizati nove projekte. Među njima je i nadolazeća adaptacija serijala 'Narnijske kronike' autorice C. S. Lewisa, koju režira Greta Gerwig. U filmu bi trebao glumiti ujaka Andrewa Ketterleyja, čarobnjaka koji ima važnu ulogu u priči.

*uz korištenje AI-ja