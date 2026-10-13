Obavijesti

Show

Komentari 0
DUH IZ PODRUMA

Daniel Craig je kupio pub u Londonu pa saznao da je 'uklet'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Daniel Craig je kupio pub u Londonu pa saznao da je 'uklet'
4
Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pub se nalazi u četvrti Clerkenwell, a Craig ga je kupio s nekoliko poslovnih partnera. Craig nije previše zabrinut zbog neobičnog stanara, našalio se da bi mu mogao 'ostaviti piće'

Admiral

Glumac Daniel Craig (58) postao je suvlasnik 250 godina starog londonskog puba The Horseshoe, za koji se vežu priče o duhu koji navodno obitava u njegovu podrumu.

VRTOGLAVI IZNOSI FOTO Pjevač je 'zaštitio' spermu za milijun dolara: Ovo su slavni koji su osigurali dijelove tijela
FOTO Pjevač je 'zaštitio' spermu za milijun dolara: Ovo su slavni koji su osigurali dijelove tijela

Pub se nalazi u četvrti Clerkenwell, a Craig ga je kupio s nekoliko poslovnih partnera. Među suvlasnicima su Nick Jones, vlasnik ugostiteljskog brenda Soho House, Charlie Carroll, osnivač lanca restorana Flat Iron, te Justin O'Shea, kreativni direktor Craigova brenda piva Bad Belze.Zanimljivo je da se priča o navodnom duhu pojavila nakon kupnje puba. Prema tim pričama, u podrumu objekta obitava duh krvnika po imenu Gilbert.

Celebrities arrive in style at Dior show during Paris Fashion Week
Foto: DAHU

- Ne vidiš ga. Osjetiš ga - navodno je rekla osoba upoznata s pričom o duhu.

Craig, čini se, nije previše zabrinut zbog neobičnog stanara. U razgovoru za The Times našalio se da bi mu možda trebao ostaviti piće.

- Ne znam što pije, ali možda ćemo mu morati ostaviti kriglu dolje. Evo, Gilberte, izvoli - rekao je glumac.

Za Craiga je ulazak u ugostiteljski posao svojevrsni povratak korijenima. Njegovi roditelji i djedovi i bake vodili su pubove u njegovu rodnom kraju, u grofoviji Cheshire, pa je ondje proveo velik dio djetinjstva.

"No Time To Die" (2019)
"No Time To Die" (2019) | Foto: Nicole Dove/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

- Odmalena sam odrastao u pubovima. Znate, bilo je tu uspona i padova. Poznajem i dobre i loše strane tog posla - ispričao je za The Times.

Prisjetio se i večeri koje su znale potrajati do kasno u noć, osobito na Staru godinu, kada su se organizirala druženja nakon službenog zatvaranja lokala.

Kao dječak često je razgovarao s gostima, osobito u vrijeme ručka, i slušao njihove priče o svakodnevici.

- Ljudi dolaze u pub kako bi razgovarali o onome što im se događa, možda čak i o svojim problemima. To je mjesto na kojem se mogu otvoriti - objasnio je glumac.

Craig planira obnoviti The Horseshoe, no naglasio je da ga ne namjerava pretvoriti u moderan gastropub. Želi zadržati njegov karakter i duh tradicionalnog britanskog puba.

Craig je tijekom 15 godina utjelovljivao slavnog agenta 007, a nakon oproštaja od te uloge nastavlja nizati nove projekte. Među njima je i nadolazeća adaptacija serijala 'Narnijske kronike' autorice C. S. Lewisa, koju režira Greta Gerwig. U filmu bi trebao glumiti ujaka Andrewa Ketterleyja, čarobnjaka koji ima važnu ulogu u priči.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hana Rodić potrošila je 120.000 eura na operacije. Evo kako je izgledala prije zahvata
KREĆE U NOVE POBJEDE

FOTO Hana Rodić potrošila je 120.000 eura na operacije. Evo kako je izgledala prije zahvata

Hana je za 24sata otkrila kako priprema velike projekte za sljedeću godinu i da će javnost tek sada upoznati pravu Hanu. Sa 'Gospodinom Savršenim' više uopće nije u kontaktu
FOTO Pogledajte sva filter lica Maje Šuput u pet dana...
GLAMUR IZNAD SVEGA

FOTO Pogledajte sva filter lica Maje Šuput u pet dana...

Definitivno je kraljica dobrog provoda, ali i jakog makeupa i filtera. Naša poznata pjevačica 47. rođendan proslavila je čak dva puta. Prvo je uživala u romantičnom vikendu u Londonu s novim, 16 godina mlađim dečkom Emilom Tedeschijem mlađim, a dva tjedna kasnije okupila je najbliže prijatelje i zaputila se u Beograd, gdje su feštali dan i noć. Brojne fotografije iz provoda podijelila je na Instagramu, a mnogima je za oko zapelo kako na gotovo svakoj izgleda drukčije
Bryan Cranston oprašta se od RJ Mittea: 'Nedostajat ćeš mi, sine'
GLUMILI U BREAKING BAD

Bryan Cranston oprašta se od RJ Mittea: 'Nedostajat ćeš mi, sine'

Glumačka zajednica tuguje za RJ-om Mitteom, a emotivna poruka njegovog kolege Bryana Cranstona otkriva duboku vezu koju su izgradili tijekom snimanja serije 'Breaking Bad'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026