Daniel Popović opet je u borbi za Eurosong: Milijun maraka od pjesme ‘Džuli’ nosio sam u vreći

Svi žele na Eurosong. Svi streme tome i svi se boje na Eurosong. Naravno da na mladima svijet ostaje i volio bih kad bi nove generacije ozbiljnije počele razmišljati o Eurosongu. Što se tiče eminentnijih glazbenika, ne radi se o tome da im je ispod časti biti dio Eurosonga, nego upravo to, boje se neuspjeha. Boje se stati na pozornicu pred svjetskom publikom i žirijem. To vam je odgovor na pitanje kako to da sam se prijavio na Doru.