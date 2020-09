Danijela Dvornik je 'oplela' po Torjancu: 'Da si ti bio odličan glumac, ne bi bio tu gdje jesi'

Moja se kćer svoje račune plaća sama, ima svoj d.o.o. i plaća nekoliko ljudi koji rade za nju u tom 'amaterskom poslu' kako ti kažeš, odgovorila je Danijela Torjancu koji je komentirao aktualnu situaciju s influencerima

<p>Glumac, osnivač i umjetnički ravnatelj zagrebačkog kazališta Planet Art <strong>Marko Torjanac </strong>(53) na društvenim mrežama se požalio da ga je u komentarima ispod jednog teksta 'napala'<strong> Danijela Dvornik </strong>(53). </p><p>- Komentirao sam danas ispod teksta jednog Facebook prijatelja vrlo argumentirano zašto mislim da su influenceri besmisleni zato što će reklamirati sve za što im se plati bez obzira na kvalitetu. Dakle, preporuke nisu uopće pouzdane već jedino njima oportune, a nisu ni stručni ni u čemu. Na to mi je influencerica i mama influencerice uputila sljedeće riječi koje najbolje oslikavaju razinu (polu)svijeta influencera - napisao je Marko. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Ellom Dvornik</b></p><p>Uz objavu je priložio screenshot komentara Danijele Dvornik u kojemu piše: </p><p>- Marko Torjanac, evo ti si valjda bio glumac, a sad si se uhljebio pa pljucaš po ljudima koji rade svoj amaterski posao. Da si bio odličan glumac ne bi bio tu gdje jesi, u skupštini grada na sigurnoj uhljebskoj plaći. Oprosti, ali ja to tako vidim. Moja se kćer nije uhljebila, nego svoje račune plaća sama, ima svoj d.o.o. i plaća nekoliko ljudi koji rade za nju u tom 'amaterskom poslu' kako ti kažeš. Plaća sve poreze i prireze od kojih ti, kao i Matanić i Sever, imate koristi. Napali ste curu jer je tražila ručak u kompenzaciju za reklamu. Wow. Kao da je tražila kuću s bazenom. I to je najveći problem ove države, trenutačno. Blago nam se - odbrusila je Danijela Marku. </p><p>Marko je zaključio kako ga je Danijela prozvala uhljebom zbog toga što je iznio detaljno, argumentirano mišljenje o influencerima.</p><p>- Jasno je da je svima koji imalo znaju i prate što i kako radim i u kazalištu i u Skupštini bizarno i smiješno sve ovdje izrečeno, no baš zato objavljuje kao prilog u razotkrivanju laži kojima se služe, magle i razine komunikacije koju nude influenceri. Moram još samo napomenuti da niti dotičnu niti njezinu kćer kao niti ikoga drugoga osobno nisam spomenuo ni imenom ni aluzijom. Komentirao sam tek fenomen, kad ono, sruči se na mene bijes i oganj - napisao je Marko. </p>