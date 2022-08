Danijela Dvornik o samačkom životu: Toliko sam ga prigrlila i nekad me prepadne ta spoznaja

Danijela Dvornik (55) je sa svojim pratiteljima podijelila neke detalje o njenim novim navikama, što je veseli u životu ali i neke misli o samačkom životu.

- Počela sam se ponašati kao prava otočanka, doručak je do 9 h ali ručak je već u 13 h. Onako kako su to radili naši 'stari'. Ima neke romantike u tome ali i logike. Za ručkom u to vrijeme, manje si gladna pa ti ručak može biti ovako 'skromnih' porcija - započela je Danijela uz fotografiju obroka kojeg je pripremila.

Zatim je dodala kako se posljednjih dana osjeća 'fjakasto' i da ima volje samo za jutarnji trening kojeg odrađuje 'automatizmom i skrivenom energijom'.

- To je sada već stvar mozga koji tako čudesno funkcionira u jutarnjim satima ali navečer iza 22 h se gasi…to su trenuci kad više ne znam i ne mogu pratiti koje su teme na tapetu, kad u glavi vidim samo svoj krevet i sebe u horizontalnoj pozi - napisala je.

Istaknula je kako često prije spavanja voli pročitati nekoliko stranica knjige ili pogledati neku seriju koju voli.

- Ponekad se ulovim u mislima, prije nego zaspem, kako sam zapravo prigrlila samački život i ponekad se prepadnem te spoznaje, ali ipak završim razmišljanje optimistično 'sutra je novi dan' - priznala je Danijela

Dodala je da je ispunjena i da se raduje svakom danu, a posebno tome što joj uskoro unuke dolaze na Brač.

- Jer toliko toga imam u životu što me čini radosnom. Evo, idući tjedan mi stižu Lumi i Balie i baš se tome veselim jer će me izbaciti iz ove moje 'fjake' - otkrila je baka Danijela.

- Mjesto se pomalo prazni turistima i sad nastupa najljepši dio ljeta. Pa masline! Ove godine berem svoje masline i imat ću svoje ulje…To je ostvarenje dugogodišnjeg sna - zaključila je Dvornik.

Danijela je nedavno s otoka Brača stigla na Vis u Komižu, a za odmor s prijateljicom izabrala je plažu Lučicu, gdje ju je čitateljica 24 sata uslikala. Na fotografiji je do izražaja došla njezina tetovaža mitološke ptice feniks, na bedru.

