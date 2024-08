Danijela Dvornik prisjetila se Dine: 'Rekao je da ga se nikad neću riješiti. Sad ga shvaćam...'

Legendarni glazbenik Dino Dvornik danas bi proslavio 60. rođendan, a prisjetila ga se i njegova supruga Danijela. Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija.

- Kad me pitaju koja mi je najdraža uspomena... Nemam pojma! Toliko ih je! Nisam uvijek raspoložena za prepričavanje ili sjećanje - započela je Danijela Dvornik.

- To ne znači da je zaboravljen, itekako je prisutan. Ako slučajno i zaboravim na kratko, uvijek se javi iz zvučnika. Pobrinuo se on za to. A jednom davno u nekoj od naših svađa mi je rekao: 'Dani, ti se mene nikad nećeš riješit!' I ka po običaju, nisam to shvatila ozbiljno. Sad shvaćam što je pisac htio reći. 60 godina bi danas napunio i sigurna sam da bi plesali. Sretan rođendan - napisala je.

Podijelila je i nekoliko fotografija na Instagram storyju u kojoj se prisjetila supruga.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Danijela i Dino vjenčali su se 12. kolovoza 1989. godine, osam dana uoči njegovog 25. rođendana. U braku su dobili kćer Ellu, koja je danas jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica.

Dvornik je preminuo 7. rujna 2008. Imao je 44 godine.