Danijela Dvornik se prisjetila anegdote s Dinom: 'Zaprijetio je razvodom i nazvao info telefon'

Udovica kralja funka Dine Dvornika, Danijela Dvornik (55), prisjetila se anegdote s pokojnim suprugom. Naime, da je Dino živ, danas bi proslavili 34. godišnjicu braka.

- Danas bi slavili 34 godine braka Dino i ja, pod uvjetom da je živ i da se u međuvremenu nismo rastali. A bilo je situacija - započela je Danijela, pa dodala kako su imali svoju 'malu tajnu dugovječnosti braka'.

- Zvuči nevjerojatno, ali istinito je. Jedan dan smo se posvađali oko nečega, pretpostavljam da sam ja bila inicijator. Dino puknuo i zaprijetio mi je razvodom. 'Može, samo ovaj put ti pokreni razvod!', dobacim mu ja. I tako Dino nazove svog Jokera, 981 (to su nekad bile informacije za sve i svašta). 'Halo, ovdje Dino Dvornik, želim se razvesti od ove lude žene!' - prisjetila se u nastavku.

- 'Jao Dino, ja vam mogu reći da vam to nije pametna odluka!' 'Koju pi*ku materinu svi znate šta je dobro za mene?' Žena s druge strane pokušava mu objasniti: 'Morate uzeti odvjetnika, pa onda imate jedno mirenje, pa drugo mirenje pa ako se ne pomirite onda ide razvod'. 'Pa koliko se to čeka?' 'Ovisi, od šest mjeseci do dvije godine'. Dino: 'O je*ote pa do tada ćemo napravit drugo dite! Pa je li može to malo brže, poludjet ću s njom?' 981 žena: 'Ali gospodine, ovo su informacije, za brzi razvod trebate platiti odvjetnika.' - citirala je razgovor Danijela. Dinu je zatim zanimala cijena.

- Žena: 'Mene je došlo oko 2000 maraka.' Dino: 'Koji ku*ac? Još moram platit da je se riješim? Ma ništa od toga, prekomplicirano je!' Pa mi je do.bacio: 'Sve si čula, ništa od rastave, danas imaš sreće!' - završila je Danijela opis objave.

Priča je nasmijala brojne Danijeline pratitelje, a jedan joj je poručio:

- Bio je jedan i jedinstven, osebujan, ispred svog vremena, ali ni Vama nije bilo lako sa njim, ali to je ljubav.

- Nikome nije lako s nekim ali eto on je bio ipak drugačiji u svakom obliku - odgovorila je Danijela.

