Danijela Dvornik: 'Svaka noga mi je teška poput utega, tijelo tromo, mozak jedva radi...'

<p>Supruga preminule legende<strong> Dina Dvornika</strong>, <strong>Danijela Dvornik </strong>(53), boravi na Braču od petog mjeseca, u čemu itekako uživa. Ipak, sada je otkrila da se već nekoliko dana ne osjeća najbolje.</p><p>- Ovako kad me pogledate, reklo bi se 'vidi je, pršti od sreće', a zapravo nije stvar u tome, nego mi je danas nekako težak dan. Svaka noga mi je teška poput utega, tijelo tromo, mozak jedva radi, a energija na izdisaju. Nema sunca, krije se iza oblaka, negdje u daljini vjerojatno pada kiša, a kod nas neka omarina i pritisak. I tako već par dana - napisala je na Instagramu.</p><p>- Riješila sam da olakšanje potražim u moru. More je uvijek dobro rješenje za sve probleme. Čim uđeš u more, kao da sva težina koja te pritišće, nestane, a glava se razbistri. I sve je odjednom lakše. I zato ti more, hvala! - dodala je.</p><p>Nedavno je pozirala u Sutivanu i jasno dala do znanja kako joj kopno ne nedostaje.</p><p>- Koliko volim život na otoku dokazuje činjenica da nisam sjela u auto mjesec dana i da se jedva sjećam gdje sam ga parkirala. Sve obavljam pješke ili biciklom. Od kada sam došla na Brač u 5. mjesecu, nisam otišla ni do Splita. Eto, toliko mi fali kopno - napisala je tada.</p>