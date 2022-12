Danijela Dvornik u emotivnoj se objavi prisjetila Dine: Htio je da budem sretna, a novca nije bilo

Nema više ovakve face…duhovit, dobrica, zabavan, mudar na svoj osebujan način, nostalgično je započela Danijela Dvornik (55) objavu posvećenu pokojnome suprugu, Dini Dvorniku.

- Kad smo izlazili vani kao momak i cura, nismo imali love, ali kad bi on imao neku lovu, ja bi se osjećala kao kraljica. A nije to bilo puno - napisala je Danijela uz dvije fotografije Dina.

Foto: Instagram

- Sjećam se kad sam mu jednom rekla da mi se sviđaju jedne hlače od Mure (iako sam radila tada, to mi je bilo nedostižno). Kad je dobio prvu lovu odveo me na odjel Mure i rekao mi da biram što hoću. Ja onako sva zbunjena, pokažem mu te hlače i kažem mu da puno koštaju a on kaže 'uzimaj'. Vidio je prije da sam bacila oko na jednu suknju, pa je na blagajni dodao i nju. Sve su se tete sa odjela skupile oko njega i gledale ga tko u Boga. Nije uopće gledao cijenu i nije ga bilo briga. Htio je da ja budem sretna. A bio je najzgodniji i bio je moj - zaključila je.

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

Danijela je svojom objavom oduševila pratitelje na Instagramu koji su se također sjetno prisjetili hrvatskog kralja funka.

- Piši nam još o Dinu. Ovo je nešto najljepše što sam pročitala u zadnjih sto godina na društvenim mrežama - bio je jedan od komentara.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

- Svi ga i dalje obožavamo; Koliko je ljubomornih cura bilo po Splitu... Bili ste tako dobar par; Rasplakala si me; Blago tebi što si ga imala; On na novac nije gledao kao većina ljudi, važno mu je bilo da usreći ljude koje voli; Jedan, jedini, neponovljiv, samo je jedan Dino Dvornik - nizali su se komentari.

Inače, Danijela se nedavno vratila treninzima nakon što je u listopadu slomila ruku berući masline na otoku Braču.

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

- Falilo mi je baš. Već sam bila luda od ne fizičkog rada. Sada se vraćam u život - napisala je uz Danijela na Instagramu uz fotku iz teretane.

