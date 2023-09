Danijela Martinović ljeto je uz inspektora Josipa provela pod šatorom: 'To je bila naša želja'

Danijela Martinović (52) progovorila je o ljubavnoj idili s krimanilističkim inspektorom Josipom Plavićem. Otkrila je da uživaju u mirnom životu, a ovog su se ljeta prvi put u životu odlučili na jedan neobičan pothvat.

- Vodimo neki lijepi, smireni život, volim što kad god je slobodan sa mnom putuje, volimo pobjeći nakon naših obaveza - otkrila je pjevačica za IN Magazin.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Ovo su ljeto proveli na jednoj plaži ispod šatora.

- To je bila i njegova i moja želja, po prvi putu životu i rekla sam: 'Bila sam u raznim hotelima, ali ovo je prvi put da spavam u hotelu s milijardu zvjezdica'. Uživamo na maksimum - osvrnula se Danijela koja je nedavno dobila lavinu pozitivnih rekacija čitatelja nakon što je objavila svoju knjigu 'Tuširanje duše'.

Foto: Mario Poje

- Stvarno ne bih voljela da to zvuči kao neka floskula, ali nisam se ni u snu nadala. Naravno da sam priželjkivala da ljudi to prihvate jer je napisana zaista s puno ljubavi, ali da ću ovakve reakcije doživjeti od ljudi, to se nisam ni u snu nadala i stvarno ne postoji veća nagrada - objasnila je.

- Svakodnevno mi prilaze ljudi, šalju mailove, poruke, a moja je zapravo želja bila, ako neka moja priča ili neka moja misao ili spoznaja, zaista dotakne samo jednog čovjeka, ja sam napravila sve što se može napraviti - rekla je glazbenica.