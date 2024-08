Danijela Martinović otkrila vidi li se pred oltarom: 'Želim svakoj ženi da se osjeća ovako kao ja!'

Ono kako se ja osjećam bih poželjela prvenstveno svakoj ženi, a onda i svakom čovjeku, da jednostavno znaš da si stigao i da je sve u apsolutno savršenom miru i nekakvom spokoju, a onda sve samo od sebe funkcionira, ispričala je zaljubljena pjevačica Danijela Martinović (53) za IN Magazin.

Ne krije koliko je sretna s partnerom, bivši kriminalističkim inspektorom Josipom Plavićem. A vidi li se s njime u braku?

Štakorovec: Danijela Martinović na promociju knjige došla je u pratnji dečka Josipa | Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Pa ja nekako nikad nisam bila pobornica tih nekih pravila, a opet s druge strane osoba sam od trenutka i ako se to nama dogodi u trenutku, ja ću to sigurno napraviti. Dakle, tako vam ja živim u životu, nikakvi grandiozni planovi, sad ću ovo, sad ću ono nešto pripremati. Ako stvarno ja to u trenutku osjetim, ja ću reći, ma daj, brate, idemo i to je to - priznala je.

Josip je pjevačici velika podrška. Nedavno je njezin koncert na Sustipanu pratio iz prvog reda. Početkom ove godine Plavić se vratio glazbi. Napustio je policiju i okupio stari bend Izvan Zakona. Nakon 16 godina snimili su novu pjesmu, baladu 'Na kiši plešem'.

Ljubavna priča između Danijele i Josipa započela je 2022. godine, kad je Danijelina odvjetnica podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Policija je brzo riješila slučaj, a pjevačica i inspektor nastavili su se družiti.

Split - Koncert na Danijele Martinovic na Sustipanu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iako izgledaju ’nespojivo’, zapravo vežu istinske vrijednosti. O tim vrijednostima pjevačica je pisala u svom romanu 'Tuširanje duše', koji sadrži nikad ispričane detalje o njezinu životu.

- Josip i ja smo više od lijepog para. No po pitanju privatnog života nisam baš vična pričanju, ali zaista sam izuzetno sretna. Josip je moja luka - rekla nam je ranije Danijela.

Zagreb: Koncert Danijele Martinović u Lisinskom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL